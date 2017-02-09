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На начало года в Бишкеке зарегистрировано 38 автошкол (список)На начало года в Бишкеке зарегистрировано 38 автошкол (список)

ГАМСУМО уточнило список маленьких айыльных аймаков в рамках работы по укрупнению административно-территориальных единиц

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-408920-ru.html

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9 февраля 2017, 3:13       Комментарии

Госагентство по делам местного самоуправления и межэтнических отношений в 2016 году уточнило список айыльных аймаков с населением менее 5 тыс. человек; айыльных аймаков, состоящих из одного села; айыльных аймаков, расположенных в труднодоступных районах и приграничных территориях.
Как говорится в отчете агентства, эта работа была проведена в рамках реализации второго этапа концепции административно-территориальной реформы по укрупнению административно-территориальных единиц.
Одной из задач агентства является совершенствование и укрепление организационно-правовых и финансово-экономических основ местного самоуправления. В этом плане агентство разработало 12 законопроектов и 20 проектов постановлений и распоряжений правительства. Из внесенных проектов закона 5 уже приняты.
В 2016 году были разработаны и внесены в правительство проекты стандартов муниципальных услуг, входящих в базовый реестр муниципальных услуг.
Проводилась работа с органами местного самоуправления по ориентированию бюджетной политики на местах на развитие и на уменьшение дотационных территорий. Усилия сфокусированы не только на перераспределение общегосударственных ресурсов, но и на поиск, наращивание и эффективное использование имеющихся внутренних резервов, которые были направлены на местное развитие, ответственное отношение к средствам бюджета, сокращение необоснованных расходов. В результате общий объем местных бюджетов республики на 2016 год составил 18 млрд 927,9 млн сомов или по сравнению с 2015 годом увеличился на 1 млрд 541,7 млн сомов.
Общественные приемные по вопросам межэтнических отношений обработали 1160 обращений, всего обратились 1160 граждан.

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