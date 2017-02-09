В 2016 году по итогам внутренних проверок уволены 4 начальника управлений Госстроя

9 февраля 2017, 0:37 Комментарии

В ходе внутренних проверок Госагентства архитектуры, строительств и ЖКХ был выявлен ряд нарушений со стороны руководителей и сотрудников подведомственных и территориальных подразделений. Об этом говорится в отчете по итогам 2016 года Госстроя, опубликованном на сайте ведомства.

От занимаемых должностей были освобождены начальник Каракольского городского управления по градостроительству и архитектуре, 2 сотрудника данного управления, допустившие конфликт интересов.

Также освобождены от занимаемых должностей начальник Кеминского городского управления по градостроительству и архитектуре, главы Таласского областного управления капитального строительства и Чуйского областного управления капитального строительства при Департаменте жилищно-гражданского строительства Госстроя.