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Высшая школа правосудия при Верховном суде объявляет конкурс на прохождение обучения претендентов на должности судейВысшая школа правосудия при Верховном суде объявляет конкурс на прохождение обучения претендентов на должности судей

По Кыргызстану 9-15 февраля ожидается неустойчивая погода, временами снег

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-408917-ru.html

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8 февраля 2017, 22:48       Комментарии

В Агентстве по гидрометеорологии при Министерстве чрезвычайных ситуаций 8 февраля прошло экстренное совещание, где директор агентства Зарылбек Итибаев вместе со специалистами детально обсудили прогноз погоды за февраль. Как говорится в сообщении МЧС, по Кыргызстану с 9 по 15 февраля ожидается неустойчивая погода.
14 февраля в отдельных районах республики возможен снег. 15 февраля на большей части территории республики ожидается снегопад. Температура воздуха существенно не изменится.
Специалисты отдела метеорологических прогнозов проинформировали о том, что в связи с выпавшими осадками в горных районах и на автодорогах сохраняется сход снежных лавин.
З.Итибаев поручил специалистам своевременно оповещать министерства и ведомства об ожидании неустойчивой погоды по республике.

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