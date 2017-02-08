По Кыргызстану 9-15 февраля ожидается неустойчивая погода, временами снег

8 февраля 2017, 22:48 Комментарии

В Агентстве по гидрометеорологии при Министерстве чрезвычайных ситуаций 8 февраля прошло экстренное совещание, где директор агентства Зарылбек Итибаев вместе со специалистами детально обсудили прогноз погоды за февраль. Как говорится в сообщении МЧС, по Кыргызстану с 9 по 15 февраля ожидается неустойчивая погода.

14 февраля в отдельных районах республики возможен снег. 15 февраля на большей части территории республики ожидается снегопад. Температура воздуха существенно не изменится.

Специалисты отдела метеорологических прогнозов проинформировали о том, что в связи с выпавшими осадками в горных районах и на автодорогах сохраняется сход снежных лавин.

З.Итибаев поручил специалистам своевременно оповещать министерства и ведомства об ожидании неустойчивой погоды по республике.