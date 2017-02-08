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Высшая школа правосудия при Верховном суде объявляет конкурс на прохождение обучения претендентов на должности судей

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-408916-ru.html

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8 февраля 2017, 22:05       Комментарии

Высшая школа правосудия при Верховном суде объявляет конкурс на прохождение обучения претендентов на должности судей Кыргызстана на 2017 год. Как сообщили в Верховном суде, количество мест для прохождения обучения в Высшей школе правосудия - 40. Обучение слушателей осуществляется в очной форме с отрывом от производства и составляет 4 месяца.
Вступительный экзамен конкурса на прохождение обучения включает в себя три этапа: компьютерное тестирование; письменный экзамен и собеседование.
В Конкурсе могут принят участие ранее не судимые граждане Кыргызстана с высшим юридическим образованием, которые имеют стаж работы по юридической профессии.
Претенденты на должность судьи местного суда должны быть не моложе 30 лет, со стажем работы не менее 5 лет; претендетны на должность судьи Верховного суда, должны быть не моложе 40 лет со стажем работы по юридической профессии не менее 10 лет. Претендетны на должность судьи Конституционной палаты также не должны быть моложе 40 лет, но должны иметь опыт работы по юридической профессии не менее 15 лет.
К вступительным экзаменам не допускаются лица с погашенной судимостью или ранее освобожденные от должностьи судьи в связи с небезупречным поведением. Также принять участие в экзаменен не могут лица, уволенные из правоохранительных органов в связи с дискредитацией звания или лишенные лицензии на право занятия адвокатской деятельностью.
Дополнительная информация, вопросы тестирования и темы письменного экзамена размещены на веб-портале Верховного суда КР.
Прием заявлений и документов осуществляет Высшая школа правосудия ежедневно 7-26 февраля.

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