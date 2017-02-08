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Шайхутдинов Тимур Фаридович. ДосьеШайхутдинов Тимур Фаридович. Досье

В Нарынской области угля достаточно, уверяет кабмин

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/society/...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-408914-ru.html

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8 февраля 2017, 21:01       Комментарии

БИШКЕК, 8 фев - Sputnik. В Нарынской области не наблюдается нехватки угля, сообщила пресс-служба кабинета министров.
Полпредство правительства в регионе дало пояснения в связи с заявлениями местных жителей, что в холодное время года в Нарыне не хватает твердого топлива.
На осенне-зимний период 2016-2017 годов области требуется 43 тысячи 731 тонна угля, сообщили в полпредстве. Из них 15 тысяч 753 тонны были привезены в бюджетные организации еще в ноябре. Оставшиеся 22 тысячи 750 тонн также доставлены в полной мере.
Из-за холодов в регионе возросла потребность в угле, что поспособствовало начале работы по распространению запасов твердого топлива в 68 пунктах продажи. Запасы угля на 8 февраля составляют 1 139 тонн.
В правительстве сообщили, что за прошлый год угольные предприятия области произвели 772,9 тысячи тонн угля с темпом роста в 102 процента.
Кабмин представил цены за одну тонну угля в районах Нарынской области:
<ul> <li>Ак-Талинский район - 3500-3800 сомов;</li> <li>Ат-Башинский район - 3300-3500;</li> <li>Джумгальский район - 950-2130;</li> <li>Кочкорский район - 2600-2800;</li> <li>Нарынский район - 3000-3500;</li> <li>город Нарын - 3000-3500.</li> </ul>

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