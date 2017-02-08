Российские школьники передали 1 тыс. 800 учебников детям Кыргызстана

8 февраля 2017, 20:07 Комментарии

В посольстве Кыргызстана в России 8 февраля состоялась встреча посла с главой городского поселения Ростов Ярославской области Константином Шевкоплясом. Как сообщила пресс-служба посольства КР в РФ, представители Ярославской области передали в дар детям Кыргызстана 1 тыс. 800 школьных учебников.

По словам К.Шевкопляса, сбор учебников был начат в октябре 2016 года и проводился в рамках широкомасштабной акции "Школьники России - Детям Кыргызстана".

в посольстве отметили, что передача книг проходит в год значимого для двух стран события - 25-летия установления дипломатических отношений между Кыргызстаном и Россией.