Шайхутдинов Тимур Фаридович. Досье

8 февраля 2017, 20:20 Комментарии

должность:

<ul> <li>Сопредседатель "Гражданского союза"</li> <li>Член Координационного совета Гражданского союза "За реформы и результат" (сеть)</li> </ul> дата рождения:

<ul> <li>13 июля 1982 года</li> </ul> место рождения:

<ul> <li>Кыргызская Республика, г. Бишкек </li> </ul> знание языков:

<ul> <li>русский,</li> <li>английский</li> </ul> образование:

<ul> <li>2000-2006 гг. – Бишкекский гуманитарный университет, специальность – политолог.</li> <li>Апрель-май 2011 г. – Legislative fellows program.</li> </ul> трудовая деятельность:

<ul> <li>2002-2003 гг. – Независимое Бишкекское Телевидение, внештатный корреспондент (стажер).</li> <li>2002-2003 гг. – Студенческий омбудсмен Бишкекского гуманитарного университета.</li> <li>Январь-март 2005 г. – Независимый долгосрочный наблюдатель на парламентских выборах от ОО "Граждане против коррупции".</li> <li>Февраль 2005 г. — апрель 2006 г. – Координатор молодежного движения "Бирге!".</li> <li>Январь — июнь 2005 г. – Газета "Республика", редактор молодежной колонки.</li> <li>Февраль — июнь 2006 г. – Координатор молодежной просвещенческой кампании по конституционной реформе.</li> <li>Апрель 2006 г. — октябрь 2006 г. – Сопредседатель Альянса либеральной молодежи "Свободное поколение".</li> <li>Март — август 2006 г. – Руководитель программы "Продвижение приоритетов молодежи в конституционной реформе".</li> <li>Октябрь 2006 г. — февраль 2008 г. – Эксперт группы анализа Администрации президента Кыргызской Республики (при руководителе Администрации президента Медете Садыркулове)</li> <li>Март 2008 г. — апрель 2009 г. – Эксперт отдела мониторинга и по связям с общественностью Аппарата омбудсмена Кыргызской Республики.</li> <li>Апрель 2009 г. — по настоящее время – Сопредседатель Гражданского союза (в прошлом — Альянс либеральной молодежи "Свободное поколение").</li> <li>Май 2011 г. — 2013 г. – Независимый специалист по мониторингу закрытых учреждений системы ОВД совместно с ОФ "Голос Свободы".</li> </ul> дополнительная информация:

<ul> <li>В рамках деятельности Гражданского союза принял участие в мониторинге и продвижении реформы ОВД, продвижении подходов "собезопасности" и внедрении Международного исследования жертв преступлений (ICVS), является соавтором серии аналитических документов в сферах профилактики правонарушений, виктимологии, общественной безопасности и реформирования милиции.</li> <li>Июнь 2016 г. по настоящее время — Член рабочей группы по разработке законодательства о правоохранительных органах при Правительстве КР (от гражданского общества)</li> <li>Член группы разработчиков Альтернативной концепции реформы МВД.</li> <li>Апрель – декабрь 2005 г, апрель — июнь 2010 г. – Член Конституционного совещания.</li> <li>Апрель 2011 г. — февраль 2014 г – Член Общественного наблюдательного совета при МВД Кыргызской Республики.</li> <li>Советник государственной службы 2-ого класса.</li> </ul>