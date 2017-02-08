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Российские школьники переслали 1,5 тыс. учебников в КыргызстанРоссийские школьники переслали 1,5 тыс. учебников в Кыргызстан

Временами снег — прогноз погоды по Кыргызстану на 9 февраля

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/Kyrgyzst...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-408910-ru.html

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Российские школьники переслали 1,5 тыс. учебников в Кыргызстан

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8 февраля 2017, 20:02       Комментарии

БИШКЕК, 8 фев - Sputnik. Агентство гидрометеорологии при МЧС КР составило прогноз на четверг, 9 февраля. По сообщению Кыргызгидромета, завтра осадки на территории Кыргызстана выпадут только в отдельных районах.
В Чуйской области ночью температура понизится до минус 5 градусов, днем ожидается до 9 со знаком "плюс". Местами снег.
В Таласской области ночью до -6, днем прогнозируется до 8 градусов тепла. В отдельных районах осадки.
В Ошской, Джалал-Абадской и Баткенской областях ночью до минус 7, днем до 6 градусов тепла. Снег ожидается в Джалал-Абаде.
В Иссык-Кульской области ночью столбик термометра опустится до отметки 9 градусов мороза, днем ожидается до плюс 5.
В Нарынской области ночью до минус 26, а в дневное время от 8 до 14 мороза. Осадков не будет.
В Бишкеке в четверг без осадков, на дорогах гололедица. Ночью температура упадет до минус 2, днем ожидается 9 градусов тепла. Снега в столице не будет, сообщают синоптики.

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