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Межведомственная рабочая группа разрабатывает проект программы правительства по борьбе с торговлей людьми

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-408909-ru.html

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8 февраля 2017, 19:45       Комментарии

Управление ООН по наркотикам и преступности (УНП ООН) совместно с Государственной службой миграции провели третье заседание межведомственной рабочей группы по разработке проекта программы правительства Кыргызстана по борьбе с торговлей людьми на 2017-2020 годы.
Как сообщила пресс-служба ООН в Кыргызстане, В заседании приняли участие представители государственных, правоохранительных органов, неправительственных и международных организаций, а также представитель глобальной программы УНП ООН по предупреждению и противодействию торговле людьми и незаконному ввозу мигрантов из штаб-квартиры в Вене.
Во время встречи участники ознакомились с результатами работы предыдущих двух заседаний рабочей группы, ознакомились с анализом исполнения программы правительства КР по борьбе с торговлей людьми на 2013-2016 годы, который был проведен при техническом и экспертом содействии УНП ООН, и выработали конкретные рекомендации для разработки новой программы на 2017-2020 годы.
По мнению члена рабочей группы, руководителя общественного объединения "Эл агартуу" Нуржан Тулегеновой, программа 2013-2016 годов была исполнена на 72 %.
"Но были и рекомендации, которые требуют тщательного рассмотрения: отсутствие уполномоченного координирующего органа; отсутствие в штатном расписании уполномоченных министерств и ведомств, соответствующих подразделений и сотрудников, курирующих вопросы предупреждения и пресечения торговли людьми, а также оказания помощи пострадавшим", - сообщили в пресс-службе.
Члены рабочей группы советуют провести функциональный анализ деятельности уполномоченных государственных органов по противодействию торговле людьми в целях определения функций по борьбе с торговлей людьми в положениях министерств и ведомств, ответственных за реализацию Закона Кыргызской Республики "О предупреждении и борьбе с торговлей людьми" и соответствующих постановлений правительства.
Участники рабочей группы провели работу в малых группах, в которых разработали количественные и качественные индикаторы мониторинга выполнения и обсуждения финансовых потребностей по противодействию торговле людьми.
Мероприятие проходило в рамках программы Управления ООН по наркотикам и преступности для государств Центральной Азии 2015-2019 годы, подпрограммы по уголовному правосудию, предупреждению преступности и коррупции, которая реализуется при поддержке правительства США, Бюро по борьбе с международным оборотом наркотических веществ и правоохранительной деятельности.
Межведомственная рабочая группа была создана распоряжением премьер-министра Кыргызстана 7 октября 2016 года под руководством вице-премьер-министра КР по социальным вопросам.

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