В екатеринбургской колонии находятся 18 граждан Кыргызстана

8 февраля 2017, 19:45 Комментарии

Консул Кыргызстана в городе Екатеринбурге Нургуль Токтосунова встретилась с осужденными кыргызстанцами, находящимися в Федеральном казенном учреждении Исправительной колонии -54 ГУФСИН России по Свердловской области. Об этом сообщает пресс-служба МИДа Кыргызстана.

Нургуль Токтосунова разъяснила осужденным гражданам Кыргызстана условия процедур экстрадиции, условно-досрочного освобождения и документирования свидетельствами на возвращение в Кыргызстан после завершения срока отбывания их наказания.

"Сотрудник Генерального консульства Кыргызстана в Екатеринбурге была ознакомлена с условиями содержания кыргызстанцев. В данной исправительной колонии на момент посещения находилось 18 граждан Кыргызстана", – говорится в сообщении.