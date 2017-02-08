Российские школьники переслали 1,5 тыс. учебников в Кыргызстан

8 февраля 2017, 20:00 Комментарии

Представители Ярославской области передали в дар детям Кыргызстана 1,8 тыс. школьных учебников. Об этом сообщает пресс-служба посольства Кыргызстана в России.

Учебники были переданы в ходе встречи в посольстве с главой городского поселения Ростов Ярославской области Константином Шевкоплясом.

"Сбор учебников был начат в октябре 2016 года и проводился в рамках широкомасштабной акции "Школьники России–Детям Кыргызстана"", – об этом на встрече сообщил Константин Шевкопляс.

Со своей стороны посольство выразив благодарность за проявленные внимание и меры, подчеркнуло, что передача книг в помощь детям Кыргызстана проходит в год значимого для двух стран события – 25-летия установления дипломатических отношений между Кыргызстаном и Россией.

Добавим, в октябре 2016 года при содействии Генконсульства Кыргызстана в Екатеринбурге была организована доставка первой партии учебников (55 коробок с учебниками) для средней школы села Тогуз Булак Тюпского района Иссык-Кульской области.