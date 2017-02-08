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Российские школьники переслали 1,5 тыс. учебников в Кыргызстан

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/02/predst...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-408907-ru.html

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8 февраля 2017, 20:00       Комментарии

Представители Ярославской области передали в дар детям Кыргызстана 1,8 тыс. школьных учебников. Об этом сообщает пресс-служба посольства Кыргызстана в России.
Учебники были переданы в ходе встречи в посольстве с главой городского поселения Ростов Ярославской области Константином Шевкоплясом.
"Сбор учебников был начат в октябре 2016 года и проводился в рамках широкомасштабной акции "Школьники России–Детям Кыргызстана"", – об этом на встрече сообщил Константин Шевкопляс.
Со своей стороны посольство выразив благодарность за проявленные внимание и меры, подчеркнуло, что передача книг в помощь детям Кыргызстана проходит в год значимого для двух стран события – 25-летия установления дипломатических отношений между Кыргызстаном и Россией.
Добавим, в октябре 2016 года при содействии Генконсульства Кыргызстана в Екатеринбурге была организована доставка первой партии учебников (55 коробок с учебниками) для средней школы села Тогуз Булак Тюпского района Иссык-Кульской области.

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