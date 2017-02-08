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В екатеринбургской колонии находятся 18 граждан КыргызстанаВ екатеринбургской колонии находятся 18 граждан КыргызстанаОсторожно: Снежные лавины могут сойти на автодорогах КыргызстанаОсторожно: Снежные лавины могут сойти на автодорогах Кыргызстана

В Кыргызстане введут временное госрегулирование цен на ГСМ, дизтопливо и сжиженный газ

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/02/v-kyrg...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-408906-ru.html

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8 февраля 2017, 19:30       Комментарии

С 12 февраля 2017 года в Кыргызстане вступает в силу статья 11 закона "О внутренней торговле в КР", в соответствии с которой правительство страны имеет право вводить временное госрегулирование розничных цен на социально значимые товары на внутреннем рынке. Об этом информирует пресс-служба Минэкономики Кыргызстана.
В перечень социально значимых товаров, на которые может быть введено временное государственное регулирование цен, дополнительно включены бензин марки Аи-80 и Аи-92, дизельное топливо и сжиженный газ.
"Правительство страны имеет право вводить временное государственное регулирование розничных цен на социально значимые товары на внутреннем рынке Кыргызстана в целях защиты прав потребителей на срок не более чем 90 календарных дней при условии роста цен на 20 и более процентов в течение месяца", – говорится в сообщении.

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