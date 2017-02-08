Осторожно: Снежные лавины могут сойти на автодорогах Кыргызстана

8 февраля 2017, 19:15 Комментарии

В связи с выпавшими осадками 8–9 февраля в Кыргызстане в горных районах и на автодорогах сохраняется опасность схода снежных лавин. Об этом на экстренном совещании в Агентстве по гидрометеорологии КР проинформировали специалисты отдела метеорологических прогнозов.

Учитывая сложившую ситуацию в накоплении осадков, по предварительному прогнозу водность рек республики на вегетационный период 2017 года ожидается в пределах и выше нормы.

"Процесс накопления сезонного снега в горах будет продолжаться до начала апреля. В ходе совещании было принято решение усилить работу по вынужденному спуску снежных лавин с применением артиллерийских расчетов", – сообщает пресс-служба МЧС.

С 9 по 15 февраля по республике ожидается неустойчивая погода, 14 февраля в отдельных районах снег, также 15 февраля на большей территории республики ожидается снег. Температура воздуха существенно не изменится.