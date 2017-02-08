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В Кыргызстане будут по новому вести учет и обеспечивать сохранность музейных предметов

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/muzei-kyr...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-408904-ru.html

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8 февраля 2017, 19:01       Комментарии

Бишкек, 8 февраля /Кабар/. Музеи Кыргызстана будут вести учет и обеспечивать сохранность музейных предметов согласно новой Инструкции, сообщает пресс-служба Министерства культуры, информации и туризма КР.
Министерство культуры, информации и туризма КР в целях реализации Закона КР "О музеях и музейном фонде КР" от 24 июля 2015 года №193, на основании Постановления Правительства КР от 15 сентября 2014 года №530 "О делегировании отдельных нормотворческих полномочий Правительства КР ряду государственных органов исполнительной власти", утвердило приказом от 15 декабря 2016 года №617 Инструкцию по учету и хранению музейных предметов и музейных коллекций, находящихся в музеях КР.
Инструкция была разработана министерством в целях обеспечения юридической охраны и сохранности музейных предметов и коллекций, которые находятся в музеях Кыргызстана.
Инструкция предназначена для музеев и учреждений, осуществляющих музейную деятельность, хранящих музейные предметы и музейные коллекции, а также физических и юридических лиц – собственников музейных предметов.
Инструкция состоит из десяти разделов, в которых подробно описан состав музейных фондов и порядок учетно-хранительской работы, учета музейных предметов, хранения музейных предметов, в том числе предметов из драгоценных металлов и драгоценных камней, работы по реставрации и консервации, использования музейных предметов, сохранности при упаковке и транспортировке, а также списания предметов из фондов музеев КР.
Инструкцией четко распределяется ответственность по исполнению функциональных обязанностей между директором музея, главным хранителем, заместителем директора по научной работе и заместителем директора по административно-хозяйственной части.
Согласно положениям Инструкции, музеи Кыргызстана принимают собственную внутреннюю инструкцию, в которой отражается специфика учета, внутри музейного движения и организации хранения музейных предметов.

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