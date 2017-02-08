В Кыргызстане будут по новому вести учет и обеспечивать сохранность музейных предметов

8 февраля 2017, 19:01 Комментарии

Бишкек, 8 февраля /Кабар/. Музеи Кыргызстана будут вести учет и обеспечивать сохранность музейных предметов согласно новой Инструкции, сообщает пресс-служба Министерства культуры, информации и туризма КР.

Министерство культуры, информации и туризма КР в целях реализации Закона КР "О музеях и музейном фонде КР" от 24 июля 2015 года №193, на основании Постановления Правительства КР от 15 сентября 2014 года №530 "О делегировании отдельных нормотворческих полномочий Правительства КР ряду государственных органов исполнительной власти", утвердило приказом от 15 декабря 2016 года №617 Инструкцию по учету и хранению музейных предметов и музейных коллекций, находящихся в музеях КР.

Инструкция была разработана министерством в целях обеспечения юридической охраны и сохранности музейных предметов и коллекций, которые находятся в музеях Кыргызстана.

Инструкция предназначена для музеев и учреждений, осуществляющих музейную деятельность, хранящих музейные предметы и музейные коллекции, а также физических и юридических лиц – собственников музейных предметов.

Инструкция состоит из десяти разделов, в которых подробно описан состав музейных фондов и порядок учетно-хранительской работы, учета музейных предметов, хранения музейных предметов, в том числе предметов из драгоценных металлов и драгоценных камней, работы по реставрации и консервации, использования музейных предметов, сохранности при упаковке и транспортировке, а также списания предметов из фондов музеев КР.

Инструкцией четко распределяется ответственность по исполнению функциональных обязанностей между директором музея, главным хранителем, заместителем директора по научной работе и заместителем директора по административно-хозяйственной части.

Согласно положениям Инструкции, музеи Кыргызстана принимают собственную внутреннюю инструкцию, в которой отражается специфика учета, внутри музейного движения и организации хранения музейных предметов.