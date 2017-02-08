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Музеи Кыргызстана будут вести учет и обеспечивать сохранность музейных предметов по-новому

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/02/muzei-...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-408902-ru.html

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8 февраля 2017, 18:45       Комментарии

Музеи Кыргызстана будут вести учет, и обеспечивать сохранность музейных предметов по новой инструкции. Об этом сообщает Минкультуры Кыргызстана.
Инструкция была разработана министерством в целях обеспечения юридической охраны и сохранности музейных предметов и коллекций, которые находятся в музеях Кыргызстана.
"Свод правил предназначен для музеев и учреждений, осуществляющих музейную деятельность, хранящих музейные предметы и музейные коллекции, а также физических и юридических лиц – собственников музейных предметов", – говорится в сообщении.
Новая инструкция состоит из десяти разделов, в которых подробно описан состав музейных фондов и порядок учетно-хранительской работы.
"Правила четко распределяют ответственность по исполнению функциональных обязанностей между директором музея, главным хранителем, заместителем директора по научной работе и заместителем директора по административно-хозяйственной части", – уточнили в ведомстве.

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