Спасателей МЧС поблагодарили за устранение последствий авиакатастрофы в селе Дача СУ

8 февраля 2017, 19:00 Комментарии

Республиканский комитет солдатских матерей выразил глубокую благодарность всему коллективу спасателей МЧС Кыргызстана, силами которых проводились поисково-спасательные мероприятия, осуществлялись расчистки от завалов, мусора и другие неотложные работы по устранению последствий в результате авиакатастрофы в селе Дача СУ. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Кыргызстана.

Республиканским комитетом солдатских матерей была организована встреча для спасателей Государственного центра подготовки спасателей (ГЦПС МЧС КР) с психологами общественной организации "Альянс репродуктивного здоровья" и психологами кафедры психологии КГУ имени Арабаева.

"По завершению мероприятия спасателям, привлеченных к поисково-спасательным и ликвидационным мероприятиям в селе Дача СУ, были вручены "Слова благодарности матерей", командир ГЦПС МЧС КР подполковник Кумар Ахматов был награжден "Почетной грамотой" от Республиканского комитета солдатских матерей", – говорится в сообщении.