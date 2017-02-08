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Спасателей МЧС поблагодарили за устранение последствий авиакатастрофы в селе Дача СУ

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/02/spasat...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-408901-ru.html

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На спецсчет для пострадавших при авиакатастрофе под Бишкеком поступило более 74 млн сомов - МЧС

8 февраля 2017, 19:00       Комментарии

Республиканский комитет солдатских матерей выразил глубокую благодарность всему коллективу спасателей МЧС Кыргызстана, силами которых проводились поисково-спасательные мероприятия, осуществлялись расчистки от завалов, мусора и другие неотложные работы по устранению последствий в результате авиакатастрофы в селе Дача СУ. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Кыргызстана.
Республиканским комитетом солдатских матерей была организована встреча для спасателей Государственного центра подготовки спасателей (ГЦПС МЧС КР) с психологами общественной организации "Альянс репродуктивного здоровья" и психологами кафедры психологии КГУ имени Арабаева.
"По завершению мероприятия спасателям, привлеченных к поисково-спасательным и ликвидационным мероприятиям в селе Дача СУ, были вручены "Слова благодарности матерей", командир ГЦПС МЧС КР подполковник Кумар Ахматов был награжден "Почетной грамотой" от Республиканского комитета солдатских матерей", – говорится в сообщении.

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