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Текебаев и еще 11 депутатов вошли в комиссию по делу Саляновой

Источник:
http://www.vb.kg/doc/355073_te...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-408900-ru.html

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В парламенте создана депутатская комиссия по уголовному делу в отношении А.Саляновой

8 февраля 2017, 18:29       Комментарии

Сегодня, 8 февраля, на заседании Жогорку Кенеша 103 депутата проголосовали за создание депутатской комиссии по факту возбуждения уголовного дела в отношении коллеги Аиды Саляновой.
Отметим, сегодня в ходе заседания парламентарий Алмамбет Шыкмаматов дважды предложил включить вопрос о создании комиссии в повестку дня.
После долгих споров, вопрос включили в повестку путем голосования. А в конце дня депутаты проголосовали за создания комиссии. Она должна в течение одного месяца вынести свое решение.
В состав комиссии вошли 12 депутатов:
СДПК
<li>Мурадыл Мадеминов</li><li>Рыскелди Момбеков</li><li>Мухтарбек Айнакулов</li><li>Ильхом Маннанов</li>
"Республика - Ата-Журт"
<li>Акылбек Жамангулов </li><li>Нургазы Нишанов</li><li>Курманкул Зулушев</li>
"Кыргызстан"
<li>Канат Исаев </li><li>Урмат Самаев</li>
"Онугуу-Прогресс"
<li>Тынчтык Шайназаров</li>
"Бир Бол"
<li>Акылбек Жапаров</li>
"Ата Мекен"
<li>Омурбек Текебаев</li>
Напомним, Аида Салянова проходит в качестве подозреваемой по делу о незаконной выдаче лицензии адвокату Бакиевых Алексею Елисееву. 31 января ГКНБ вызвал депутата на допрос, однако она так и не явилась. На следующий день Госкомитет направил ей повторную повестку. На допросе Салянова провела более четырех часов. Все это время возле здания ГКНБ стояли ее сторонники.

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