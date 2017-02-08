Черный пиар в СМИ оказывает давление на суды - общественный деятель

8 февраля 2017, 18:28 Комментарии

Бишкек, 8 февраля /Мирлан Киизбаев – Кабар/. Юристы, политологи и общественные деятели провели круглый стол о ходе судебной реформы в Кыргызстане. В частности эксперты обсудили вопросы транспарентности судебных решений и процессов, а также влияние общественности на судебные органы.

Модератор круглого стола, политолог Бакыт Бакетаев предложил обязать суды публиковать судебные процессы и решения в средствах массовой информации с целью улучшения судебных реформ и прозрачности судебных процессов.

По его мнению, прозрачность судебных решений и процессов значительно повлияют на доверие общественности к судам и снизит уровень коррупции в судебных органах.

"Мне кажется, чем скорее мы обяжем суды публиковать свои решения в СМИ, тем скорее суды начнут более тщательно подходить к принятиям решений. Если будут знать, что это решение будет в прессе. Уже через год будет видно, какой судья вел какие дела, и какие решения он по ним принимал. Если мы добьемся публикации решений, то это пойдет на пользу всем", - сказал Б. Бакетаев.

Юрист Константин Куценко в свою очередь отметил, что зачастую судебные процессы проходят вне суда, что в значительной степени влияет на решение судов и оказывает на него давление.

"У нас стало модно проводить процесс не в суде, а за судом, оказывать на него давление. На мой взгляд, сама судебная система и общественность не может такого допускать. Хотелось бы обратить внимание на то, что средства доказывания должны использоваться в суде. Во-вторых, это должны быть официальные документы, которыми та или иная сторона может апеллировать, доказывая свою правоту", - сказал К. Куценко.

По его словам, публикации в СМИ одной из сторон деталей судебного процесса зачастую вводят общественность и суды в заблуждение.

"Имеет место быть, когда одна из сторон выдает какие-то решения, скрывая настоящее положение дел, с целью очернить решение суда и выставить его в негативном свете", - сказал К.Куценко.

В свою очередь общественный деятель Адыл Жекшеев отметил негативное влияние однобокой информации в СМИ о решениях, принимаемых в судах КР. Сообщив, что черный пиар в СМИ оказывает давление на суды.

"Есть факты, когда черный пиар используется для очернения всей судебной системы, реформы и государственных органов. Идет клевета через СМИ. Мы видим, что, проиграв в суде, некоторые люди обливают всех, кто не пошел у них на поводу, абсолютно бездоказательно обвиняется вся судебная система", - сообщил А. Жекшеев.

По его словам, практика публикаций в СМИ в значительной степени влияет на доверие к судам. "Это превращается в тенденцию, когда через СМИ втягивают судей в скандалы, проплачивая какие-то материалы, при этом бездоказательно обвиняя судебную систему и все государственные органы. Мы должны переходить в правовое поле. Я бы призвал общественность прекратить практику черного пиара", - заключил А.Жекшеев.

Напомним, судебная реформа в КР проводится в рамках реализации Указа Президента КР от 8 августа 2012 года за № 147. Советом судей КР разработана Государственная целевая программа "Развитие судебной системы в КР на 2013-2017 годы".