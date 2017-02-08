Онлайн магазин Бишкек
Доллар США: 69.4288 (+0.0017) 
Евро: 74.1118 (-0.5258) 
Золото: 39.73 $/гр (+0.15) 
Серебро: 0.00 $/гр    
Погода сейчас
ясно +2°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Текебаев и еще 11 депутатов вошли в комиссию по делу СаляновойТекебаев и еще 11 депутатов вошли в комиссию по делу СаляновойЕсть ли в деле Саляновой политика, выяснит депутатская комиссияЕсть ли в деле Саляновой политика, выяснит депутатская комиссия

Черный пиар в СМИ оказывает давление на суды - общественный деятель

Источник:
http://kabar.kg/news/chernyi-p...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-408899-ru.html

Похожие новости

В Джалал-Абадской области пресечена деятельность наркоторговцев

Черный пиар посредством СМИ оказывает давление на суды – А. Жекшеев

Минюст лишил адвокатов С.Абдибаеву и М.Токтоматова лицензий на адвокатскую деятельность

Председателем общественного совета при Минобразования избрана Айнура Тентиева

Политолог Марат Казакпаев: "Сариев показывает новый уровень политической культуры"

8 февраля 2017, 18:28       Комментарии

Бишкек, 8 февраля /Мирлан Киизбаев – Кабар/. Юристы, политологи и общественные деятели провели круглый стол о ходе судебной реформы в Кыргызстане. В частности эксперты обсудили вопросы транспарентности судебных решений и процессов, а также влияние общественности на судебные органы.
Модератор круглого стола, политолог Бакыт Бакетаев предложил обязать суды публиковать судебные процессы и решения в средствах массовой информации с целью улучшения судебных реформ и прозрачности судебных процессов.
По его мнению, прозрачность судебных решений и процессов значительно повлияют на доверие общественности к судам и снизит уровень коррупции в судебных органах.
"Мне кажется, чем скорее мы обяжем суды публиковать свои решения в СМИ, тем скорее суды начнут более тщательно подходить к принятиям решений. Если будут знать, что это решение будет в прессе. Уже через год будет видно, какой судья вел какие дела, и какие решения он по ним принимал. Если мы добьемся публикации решений, то это пойдет на пользу всем", - сказал Б. Бакетаев.
Юрист Константин Куценко в свою очередь отметил, что зачастую судебные процессы проходят вне суда, что в значительной степени влияет на решение судов и оказывает на него давление.
"У нас стало модно проводить процесс не в суде, а за судом, оказывать на него давление. На мой взгляд, сама судебная система и общественность не может такого допускать. Хотелось бы обратить внимание на то, что средства доказывания должны использоваться в суде. Во-вторых, это должны быть официальные документы, которыми та или иная сторона может апеллировать, доказывая свою правоту", - сказал К. Куценко.
По его словам, публикации в СМИ одной из сторон деталей судебного процесса зачастую вводят общественность и суды в заблуждение.
"Имеет место быть, когда одна из сторон выдает какие-то решения, скрывая настоящее положение дел, с целью очернить решение суда и выставить его в негативном свете", - сказал К.Куценко.
В свою очередь общественный деятель Адыл Жекшеев отметил негативное влияние однобокой информации в СМИ о решениях, принимаемых в судах КР. Сообщив, что черный пиар в СМИ оказывает давление на суды.
"Есть факты, когда черный пиар используется для очернения всей судебной системы, реформы и государственных органов. Идет клевета через СМИ. Мы видим, что, проиграв в суде, некоторые люди обливают всех, кто не пошел у них на поводу, абсолютно бездоказательно обвиняется вся судебная система", - сообщил А. Жекшеев.
По его словам, практика публикаций в СМИ в значительной степени влияет на доверие к судам. "Это превращается в тенденцию, когда через СМИ втягивают судей в скандалы, проплачивая какие-то материалы, при этом бездоказательно обвиняя судебную систему и все государственные органы. Мы должны переходить в правовое поле. Я бы призвал общественность прекратить практику черного пиара", - заключил А.Жекшеев.
Напомним, судебная реформа в КР проводится в рамках реализации Указа Президента КР от 8 августа 2012 года за № 147. Советом судей КР разработана Государственная целевая программа "Развитие судебной системы в КР на 2013-2017 годы".

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум