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Черный пиар в СМИ оказывает давление на суды - общественный деятельЧерный пиар в СМИ оказывает давление на суды - общественный деятельСоздана временная депутатская комиссия по делу А.СаляновойСоздана временная депутатская комиссия по делу А.Саляновой

Есть ли в деле Саляновой политика, выяснит депутатская комиссия

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/politics...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-408898-ru.html

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В парламенте создана депутатская комиссия по уголовному делу в отношении А.Саляновой

Сегодня: Салянова и законность, наследие Сариева, "Дордой" идет дальше

8 февраля 2017, 18:26       Комментарии

БИШКЕК, 8 фев - Sputnik. В Жогорку Кенеше создана временная депутатская комиссия по изучению уголовного дела, возбужденного в отношении парламентария от фракции "Ата Мекен" и экс-генпрокурора Аиды Саляновой.
На заседании парламента некоторые депутаты от разных фракций, в том числе СДПК, попросили спикера Чыныбая Турсунбекова включить вопрос о создании комиссии в повестку дня. Инициатива принадлежит атамекеновцу Алмамбету Шыкмаматову.
За формирование депутатской группы проголосовали 103 парламентария из 110 зарегистрированных. В комиссию вошли девять нардепов из пяти фракций. Представителей СДПК в ней нет.
"Эта комиссия должна поработать для того, чтобы отделить политическую подоплеку от реальных возможных вопросов, которые есть у общества", - сказала депутат от "Ата Мекена" Наталья Никитенко.
26 декабря прошлого года Генеральная прокуратура КР возбудила уголовное дело в отношении депутата, экс-генпрокурора Аиды Саляновой. Она обвиняется в злоупотреблении служебным положением (статья 304 Уголовного кодекса) в бытность исполняющей обязанности министра юстиции. Салянова возобновила действие адвокатской лицензии Алексея Елисеева, находившегося на тот момент в розыске за совершенные преступления.

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