Есть ли в деле Саляновой политика, выяснит депутатская комиссия

8 февраля 2017, 18:26 Комментарии

БИШКЕК, 8 фев - Sputnik. В Жогорку Кенеше создана временная депутатская комиссия по изучению уголовного дела, возбужденного в отношении парламентария от фракции "Ата Мекен" и экс-генпрокурора Аиды Саляновой.

На заседании парламента некоторые депутаты от разных фракций, в том числе СДПК, попросили спикера Чыныбая Турсунбекова включить вопрос о создании комиссии в повестку дня. Инициатива принадлежит атамекеновцу Алмамбету Шыкмаматову.

За формирование депутатской группы проголосовали 103 парламентария из 110 зарегистрированных. В комиссию вошли девять нардепов из пяти фракций. Представителей СДПК в ней нет.

"Эта комиссия должна поработать для того, чтобы отделить политическую подоплеку от реальных возможных вопросов, которые есть у общества", - сказала депутат от "Ата Мекена" Наталья Никитенко.

26 декабря прошлого года Генеральная прокуратура КР возбудила уголовное дело в отношении депутата, экс-генпрокурора Аиды Саляновой. Она обвиняется в злоупотреблении служебным положением (статья 304 Уголовного кодекса) в бытность исполняющей обязанности министра юстиции. Салянова возобновила действие адвокатской лицензии Алексея Елисеева, находившегося на тот момент в розыске за совершенные преступления.