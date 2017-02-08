8 февраля 2017, 18:04 Комментарии

Кыргызстан в 2016 году на госзакупках сэкономил 9,1 млрд сомов. Об этом на пресс-конференции сказал министр финансов Адылбек Касымалиев.

В 2016 году в республике в соответствии с законом "О госзакупках" проведено 44 тыс. 70 конкурсов закупок на общую сумму 43,5 млрд сомов.

"Всего проведено 44 тыс. 70 конкурсов, из них за счет республиканского бюджета – 24 тыс. 496, местных бюджетов – 13 тыс. 123, госпредприятий – 2 тыс. 262, акционерных обществ с госдолей более 50% – 3 тыс. 189 конкурсов. Несмотря на то, что сегодня много критики в адрес государственных закупок мы потихоньку идем к цивилизованным методам проведения аукционов на электронной площадке", – подчеркнул министр.