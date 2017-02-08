В парламенте создали комиссию по уголовному делу Саляновой

8 февраля 2017, 18:15 Комментарии

Спор вокруг вопроса создания депутатской комиссии по факту возбуждения уголовного дела в отношении Аиды Саляновой начался еще на прошлой неделе.

Спикер не поставил на голосование предложение депутата Натальи Никитенко ("Ата Мекен"), отметив, что должно быть решение фракции.

Позже вышло решение фракции "Ата Мекен" о создании комиссии, однако спикер вновь не поставил данный вопрос на голосование, попросив коллег, не торопится с созданием комиссии.

Сегодня также во время заседания был поднят вопрос создания комиссии, что вновь породило спор между депутатами и спикером.

В итоге Чыныбай Турсунбеков все же поставил предложение "Ата Мекен" на голосование. Предложение прошло почти единогласно.

В состав комиссии вошли:

СДПК — Мурадыл Мадеминов, Рыскелди Момбеков;

"Республика – Ата Журт" – Акылбек Жамангулов, Нургазы Нишанов, Курманкул Зулушев;

"Кыргызстан" – Канат Исаев и Урмат Самаев;

"Онугуу-Прогресс" – Тынчтык Шайназаров;

"Бир Бол" – Акылбек Жапаров;

"Ата Мекен" – Омурбек Текебаев.

Напомним, уголовное дело в отношении Саляновой возбуждено по факту выдачи лицензии Алексею Елесееву.