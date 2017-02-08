Нарынская область на осенне-зимний период полностью обеспечена углем

8 февраля 2017, 18:30 Комментарии

Нарынская область на осенне-зимний период 2016–2017 года обеспечена углем. Об этом сообщает полномочное представительство правительства Кыргызстана в Нарынской области.

Для обеспечения области на осенне–зимний период необходима 43 тыс. 731 тонна угля.

"Из них доставка 15 тыс. 753 тонн угля необходимых для бюджетных организаций была завершена в ноябре 2016 года. Предназначенные для населения 22 тыс. 750 тонн угля также были доставлены в полной мере", – говорится в сообщении.

Вместе с тем в связи с понижением температуры воздуха в регионе возросла потребность в угле, в связи с чем были начаты работы по распространению запасов твердого топлива на пунктах продажи угля.

"По области в целом насчитывается 68 пунктов реализации угля. По состоянию на 8 февраля 2017 года запасы угля на 58 пунктах составляют 1 тыс. 139 тонн. Между мэрией города Нарын и частным предпринимателем были заключены соответствующие договора и на данный момент ведутся работы по доставке угля на пункты его продаж", – уточняют в представительстве.

В районах также ведется работа, где заключены аналогичные договора между сельскими управами и частными предпринимателями. На сегодняшний день на местах не наблюдается нехватки угля. Правда, в отдельных районах наблюдаются перебои с реализацией угля.

"В целях недопущения спекуляции и ужесточения контроля за реализацией твердого топлива на пунктах весогабаритного контроля "Турускул" и "Арал" в Жумгальском районе со стороны органов местного самоуправления, внутренних дел, налоговой службы ведутся соответствующие работы", – пояснили в полномочном представительстве в Нарынской области.

Добавим, за 12 месяцев 2016 года угольными предприятиями было произведено 772,9 тыс. тонн угля, с темпом роста в 102 %.