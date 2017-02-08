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Депутаты обсудили возражения Атамбаева по законопроекту о пособиях

Источник:
http://www.vb.kg/doc/355070_de...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-408894-ru.html

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8 февраля 2017, 18:19       Комментарии

Сегодня, 8 февраля на заседании Жогорку Кенеша депутаты обсуждают возражения президента Алмазбека Атамбаева по законопроекту "О государственных пособиях в КР", принятом в третьем чтении.
По словам депутата Кенжебека Бокоева, каждый раз в регионах жители поднимают вопрос пособий, и законопроект был направлен на защиту многодетных семей, которые не могут получить выплаты, только потому, что живут с бабушками и дедушками, которые получают пенсию.
При этом парламентарий отметил, что есть те, кто умело обходит закон, прописываясь в пустых домах, и получает пособия. "В семье есть дочь, которая развелась с мужем и вернулась в родительский дом с пятью детьми. Она не сможет получить пособие только потому, что в этой семье уже кто-то получает пенсию", - добавил он.
С ним согласились и другие депутаты, в частности Зиядин Жамалдинов и Аида Салянова.
Замминистра труда и социального развития Лунара Мамытова, представляя возражения президента отметила, что для осуществления законопроекта необходимы средства из республиканского бюджета. В начальном варианте проекта закона сообщалось о 3,5 млрд сомов, затем согласительная группа разработала новый проект, в котором сумма из бюджета снизилась до 1,8 млрд сомов.
По словам Мамытовой, именно эта сумма и стала причиной возражения президента.
Замминистра юстиции Махаматжан Иминов, отметил что Атамбаев поддерживает концепцию проекта, однако на основании замечаний и предложений правительства он наложил вето и предложил образовать согласительную группу для доработки законопроекта.
В свою очередь, депутаты предложили преодолеть возражение президента и прописать вступление в силу данного документа с 1 января 2018 года.
Такую идею поддержал Алтынбек Сулайманов, который спросил спикера: согласится ли он подписывать законопроект.
Однако возразил другой депутат Торобай Зулпукаров, который отметил, что если парламент преодолеет возражения президента, то правительство имеет право подать в суд на ЖК. Он привел статью 83 и пункт 3 Конституции, где прописано, что для любого законопроекта должны быть найдены источники финансирования. "На эти цели в бюджете этого года не предусмотрены финансы", - добавил он.
В итоге после длительных споров и голосования парламентарии поддержали идею создания согласительной группы по законопроекту.

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