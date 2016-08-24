Нурбек Изабеков: "Количество желающих заниматься женской борьбой выросло на 100%"

8 февраля 2017, 17:57 Комментарии

Главный тренер по женской борьбе национальной сборной Кыргызстана Нурбек Изабеков в эксклюзивном интервью агентству "Кабар" рассказал о планах федерации женской борьбы на предстоящие годы и раскрыл причины поражения Айсулуу Тыныбековой на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро.

- Нурбек Канатбекович, поделитесь немного о себе, о спортивной карьере.

- Я занимался борьбой с детства. Уже в юности входил в сборный состав юношей СССР. В то время редко кто мог попасть туда. Так, на юношеском первенстве СССР я завоевал бронзовую медаль. После развала союза выступал уже за сборную Кыргызстана и стал дважды серебряным призером чемпионатов Азии и целых 5 раз принимал участие на чемпионатах мира. Неоднократный чемпион Кыргызстана, мастер спорта международного класса. В 2006-08 годах был главным тренером национальной юношеской сборной. Начиная с 2010 года, началась реформа женской борьбы, я стал главным тренером и работаю им по сей день.

- Расскажите о женской борьбе, как она появилась у нас в стране?

- Женская борьба в мире практикуется с 80-х годов прошлого века. После ее появления более развитые страны начали всерьез ею заниматься и в лидеры выбились японцы. А олимпиада в Рио - это четвертая олимпиада для женской борьбы. У нас же первыми в конце 90-х ею начали заниматься дзюдоистки и выступали на различных турнирах. Успешно в первое время выступала известная дзюдоистка Яна Панова. Тренировалась команда в политехническом университете. Там же сформировалась первая сборная.

- На сегодня как обстоят дела в женской борьбе?

- Как я выше отметил, раньше тренировки проходили в политехническом университете, поскольку у нашей федерации не было своего зала. В связи с этим нам приходилось тренироваться в разных местах, вплоть до сегодняшнего дня. В данное время у нас есть свой зал, ее на личные средства построил известный борец Чынарбек Изабеков. Если вы помните, он недавно завоевал "золото" на чемпионате мира среди ветеранов. В целом в стране есть большая проблема со спортивными сооружениями. Наиболее значимые спортивные мероприятия и первенства проходят во Дворце спорта. Состояние дворца спорта всем известно, ее концертный зал не предназначен для проведения серьезных спортивных мероприятий типа азиатских игр. Кроме этого, в 2018 году мы планируем провести чемпионат Азии по борьбе, но соответствующего всем требованиям всемирной федерации борьбы спорткомплекса в стране нет. Если точнее, то в зале должно быть как минимум три ковра для борьбы, а во Дворец спорта помещается только один. Следует отметить, что о проблеме говорят, но пока продвижения не наблюдаются.

- В последние годы наблюдается хорошее внимание со стороны правительства к спорту, как вы оцениваете спортивную политику государства?

- Уровень развития спорта напрямую зависит от экономики государства. Если смотреть с этой точки зрения, то наш спорт соответствует нашей экономики. Но, невзирая на трудности, государство продвигает спорт. Выделяются средства, спортсмены всем необходимым обеспечены. У спорткомитета есть поставленные задачи, которые действительно реализуются. Согласно этим задачам, были определены приоритетные виды спорта по олимпийским видам, куда вошла борьба двух видов, включая женскую борьбу. Скажу честно, все эти направления у нас в стране хорошо развиваются и политика, проводимая правительством, верная.

- Как было отмечено, у спорта есть развитие, но ведь развитие должно подкрепляться победами и медалями.

- Безусловно, медали и результаты должны быть. Но есть и другая сторона. На сегодня спорт в Кыргызстане на стадии становления и в этом плане самая главная награда - это бесценный опыт. А качественный опыт устанавливает прочный фундамент для школ и подрастающего поколения. В свою очередь класс и международный уровень кыргызской школы борьбы будет только расти. Между тем, подрастает хорошее поколение юных борцов как среди девушек, так и мужчин. Кроме этого, в спорте в высоких достижениях важную роль играет везение. Надеюсь, что на будущих чемпионатах мира и олимпиадах фортуна будет на нашей стороне, борцы начнут выигрывать медали комплектами и не раз порадуют наш народ. То есть надежда будет возлагаться на целую сборную команду, а не на отдельных спортсменов.

- Наиболее яркой представительницей женской борьбы и в целом кыргызского спорта является Айсулуу Тыныбекова. Вы же ее тренер и наставник. Как она пришла в спорт и как вы углядели в ней талант?

- Да, вы правы, Айсулуу Тыныбекова - локомотив женской борьбы и она ведет за собой нашу сборную. Если говорить о ее таланте, то могу сказать, что когда она пришла в борьбу, ей было уже 16 лет. Такой возраст считается немного поздним для профессионального спорта. Но, несмотря на это, она начала показывать упорство и стремление. После года занятий борьбой она выехала в составе сборной команды на чемпионат Азии среди юношей и завоевала там бронзовую медаль. После этого мы активно начали с ней работать. В итоге вырастили уникальную спортсменку мирового уровня.

- Расскажите про Олимпиаду в Рио. Айсулуу была очень близка к золотой медали, а в борьбе за бронзу при выгодном счете уступила.

- Олимпиада в Рио для нас с Айсулуу вторая по счету. Признаться честно, на первой олимпиаде у нас еще не было достаточного опыта. А на эту Олимпиаду мы были готовы и нацелены на медаль. С момента взятия лицензии на нее мы с Айсулуу сильно ощущали всю ответственность. Понимаете, выступление на таком уровне всегда сопровождается огромной психологической нагрузкой. В более развитых странах для этих целей есть спортивные психологи, которые работают со спортсменами перед большими турнирами. Если конкретно говорить о выступлении в Рио, то с момента окончания Олимпиады мы анализировали ее выступление и пришли к выводу, что в ключевой схватке за бронзу сыграло роль именно эмоциональное состояние Айсулуу. Кроме этого, внес свой вклад судья. Когда у Айсулуу были моменты, судья свистел и не давал дальше развить атаку. Также были еще несколько спорных моментов, это все Айсулуу понимала, ощущала и поддалась эмоциям, в итоге допустила ошибку. Что касается следующей Олимпиады в Токио, то Айсулуу уже готовится к ней. В ней есть талант и огромное желание достичь поставленных перед собой задач. Люди с таким талантом не сворачивают на полпути и не отказываются от своих целей.

- Перед схваткой за бронзу Айсулуу проиграла россиянке за выход в финал, а ведь выход в финал - это гарантированная медаль. Расскажите немного об этой схватке. Увидим ли мы ее на следующей Олимпиаде?

- На этой Олимпиаде в весовой категории до 58 кг были две самые сильные фаворитки. Одна из них - хозяйка Олимпиады, представительница Бразилии, очень опытная действующая чемпионка мира Джойс Соуза и представительница Японии. В свою очередь фавориты не проходят жеребьевку их разделяют по группам. Волею жребия в первой схватке Айсулуу попала на бразильянку. Поединок был упорным. Хозяйка ковра показала фантастическое рвение к победе, и потребовалось израсходовать немало сил для победы. Далее по турнирной лестнице Айсулуу противостояла действующая чемпионка Европы Олли Петра Маарит из Финляндии, тот поединок тоже был очень упорным. Так, победив чемпионку Мира и Европы, Айсулуу дошла до полуфинала, где встретилась с представительницей России Валерией Кобловой. Здесь необходимо подчеркнуть, что интервал выхода на ковер у Айсулуу был короче, нежели у соперницы, и россиянка сэкономила больше сил. В итоге Айсулуу остановилась в шаге от финала. Что касается следующей Олимпиады в Токио, то Айсулуу уже готовится к ней. В ней есть талант и огромное желание достичь поставленных перед собой задач. Люди с таким талантом не сворачивают на полпути и не отказываются от своих целей.

- После ряда громких побед Айсулуу Тыныбековой в различных турнирах и чемпионатах, наверняка в обществе интерес к женской борьбе возрос и желающих заниматься стало больше.

- Да, так и есть. Если раньше желающих заниматься женской борьбой было не очень много, то сегодня количество желающих заниматься и родителей готовых отдать дочерей на борьбу стало в прямом смысле слова на 100% больше. Также хочу поделиться радостной вестью, что подрастающее поколение девочек 2003-2004 годов рождения показывают очень хорошие результаты. Среди них есть уже серебряные призеры Мира и Азии. В данное время мы усиленно работаем над каждой из них и ставим перед собой задачи побеждать на Олимпиадах и других турнирах. Сама Айсулуу тоже занимается с ними. А для юного спортсмена огромное удовольствие и вдохновение заниматься рядом с кумиром.

В заключении Нурбек Изабеков подчеркнул, что предстоящая Олимпиада в Токио для сборной команды по женской борьбе будет плодотворной и будут заветные золотые медали.

Беседовал Аман Алымбеков.