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В Нарынской области не наблюдается нехватки угля

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/v-narynsk...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-408892-ru.html

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8 февраля 2017, 18:08       Комментарии

Бишкек, 8 февраля /Кабар/. В Нарынской области не наблюдается нехватки угля, сообщает пресс-служба полномочного представительства правительства КР в Нарынской области.
По ее информации, на осенне-зимний период 2016-2017 года Нарынской области необходимо 43 тысячи 731 тонн угля. Из них доставка 15 тысяч 753 тонн угля необходимых для бюджетных организаций была завершена 8 ноября 2016 года. Предназначенные для населения 22 тысяч 750 тонн угля были также доставлены в полной мере.
В месте с тем в связи с понижением температуры воздуха в регионе возросла потребность в угле, в связи с чем были начаты работы по распространению запасов твердого топлива на пунктах продажи угля. По области в целом насчитывается 68 пунктов реализации угля. По состоянию на 8 февраля 2017 года запасы угля на 58 пунктах составляют 1139 тонн.
Между мэрией города Нарын и частным предпринимателем были заключены соответствующие договора и на данный момент ведутся работы по доставке угля на пункты его продаж. В районах также ведется работа, где заключены аналогичные договора между сельскими управами и частными предпринимателями. На сегодняшний день на местах не наблюдается нехватки угля. В отдельных районах наблюдаются перебои с реализацией угля (Ат-Башинский и Ак-Талинский районы). В целях недопущения спекуляции и ужесточения контроля за реализацией твердого топлива на пунктах весогабаритного контроля "Турускул" и "Арал" в Жумгальском районе со стороны органов местного самоуправления, внутренних дел, налоговой службы ведутся соответствующие работы.
За 12 месяцев 2016 года угольными предприятиями было произведено 772,9 тысяч тонн угля, с темпом роста в 102 %. Цена за одну тонну угля на пунктах его продаж в Ак-Талинском районе составляет 3500-3800 сом, Ат-Башинском районе 3300-3500 сом, Жумгальском районе 950-2130 сом, Кочкорском - 2600-2800 сом, Нарынском районе - 3000-3500 сом и в городе Нарын -3000-3500 сом.

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