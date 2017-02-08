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Есть ли в деле Саляновой политика, выяснит депутатская комиссияЕсть ли в деле Саляновой политика, выяснит депутатская комиссияДепутаты обсудили возражения Атамбаева по законопроекту о пособияхДепутаты обсудили возражения Атамбаева по законопроекту о пособиях

Создана временная депутатская комиссия по делу А.Саляновой

Источник:
http://kabar.kg/news/sozdana-v...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-408891-ru.html

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8 февраля 2017, 18:25       Комментарии

Бишкек, 8 февраля /Кабар/. На заседании Жогорку Кенеша депутаты создали временную депутатскую комиссию по изучению вопроса о возбуждении уголовного дела в отношении депутата Жогорку Кенеша Аиды Саляновой постановлением Генеральной прокуратуры КР от 26 декабря 2016 года. Об этом сообщает пресс-служба парламента КР.
Вопрос о создании данной комиссии был поднят парламентской фракцией "Ата Мекен". Срок работы данной комиссии 1 месяц.
В состав комиссии вошли депутаты Жогорку Кенеша Мурадыл Мадеминов, Рыскелди Момбеков, Мухтар Айнакулов, Ильхом Маннанов (СДПК), Акылбек Жамангулов, Нургазы Нишанов, Курманкул Зулушев ("Республика -Ата-Журт"), Канат Исаев и Урмат Самаев ("Кыргызстан"), Тынчтык Шайназаров ("Онугуу-Прогресс"), Акылбек Жапаров ("Бир Бол") и Омурбек Текебаев ("Ата Мекен").

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