Создана временная депутатская комиссия по делу А.Саляновой

8 февраля 2017, 18:25 Комментарии

Бишкек, 8 февраля /Кабар/. На заседании Жогорку Кенеша депутаты создали временную депутатскую комиссию по изучению вопроса о возбуждении уголовного дела в отношении депутата Жогорку Кенеша Аиды Саляновой постановлением Генеральной прокуратуры КР от 26 декабря 2016 года. Об этом сообщает пресс-служба парламента КР.

Вопрос о создании данной комиссии был поднят парламентской фракцией "Ата Мекен". Срок работы данной комиссии 1 месяц.

В состав комиссии вошли депутаты Жогорку Кенеша Мурадыл Мадеминов, Рыскелди Момбеков, Мухтар Айнакулов, Ильхом Маннанов (СДПК), Акылбек Жамангулов, Нургазы Нишанов, Курманкул Зулушев ("Республика -Ата-Журт"), Канат Исаев и Урмат Самаев ("Кыргызстан"), Тынчтык Шайназаров ("Онугуу-Прогресс"), Акылбек Жапаров ("Бир Бол") и Омурбек Текебаев ("Ата Мекен").