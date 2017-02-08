В парламенте создана депутатская комиссия по уголовному делу в отношении А.Саляновой

8 февраля 2017, 17:55 Комментарии

В парламенте создана депутатская комиссия по уголовному делу в отношении депутата Аиды Саляновой. Решение принято на заседании 8 февраля. В состав комиссии вошли:

СДПК - Мурадыл Мадеминов, Рыскелди Момбеков

"Республика - Ата-Журт" - Акылбек Жамангулов, Нургазы Нишанов, Курманкул Зулушев

"Кыргызстан" - Канат Исаев и Урмат Самаев

"Онугуу-Прогресс" - Тынчтык Шайназаров

"Бир Бол" - Акылбек Жапаров

"Ата Мекен" - Омурбек Текебаев

Предложение о создании комиссии одобрили 103 депутата. Комиссия проведет соответствующие работы в течение 1 месяца.

Генеральная прокуратура 25 ноября 2016 года возбудила уголовное дело по факту возобновления адвокатской лицензии Алексею Елисееву по признакам статьи 304, часть 4 Уголовного кодекса КР (злоупотребление должностным положением).

Согласно справке специалиста экспертно-криминалистического отдела ГКНБ КР, подписи А.Елисеева в заявлениях о приостановлении и возобновлении действия лицензии поддельные. В приказе министерства юстиции от 28 июня 2010 года о возобновлении лицензии А.Елисееву стоит подпись и.о. министра Аиды Саляновой.

А.Салянова заявила, что вопрос курировала Жылдыз Мамбеталиева (тогда замминистра юстиции), которая сказала, что законных оснований для отказа нет.

В свою очередь Ж.Мамбеталиева заявила, что ответственность за подписанный приказ принимает министр, потому что он принимает окончательное решение.