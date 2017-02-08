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В парламенте создана депутатская комиссия по уголовному делу в отношении А.Саляновой

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-408888-ru.html

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Депутаты интересуются, подпишет ли спикер законопроект, если парламент преодолеет возражение президента

8 февраля 2017, 17:55       Комментарии

В парламенте создана депутатская комиссия по уголовному делу в отношении депутата Аиды Саляновой. Решение принято на заседании 8 февраля. В состав комиссии вошли:
СДПК - Мурадыл Мадеминов, Рыскелди Момбеков
"Республика - Ата-Журт" - Акылбек Жамангулов, Нургазы Нишанов, Курманкул Зулушев
"Кыргызстан" - Канат Исаев и Урмат Самаев
"Онугуу-Прогресс" - Тынчтык Шайназаров
"Бир Бол" - Акылбек Жапаров
"Ата Мекен" - Омурбек Текебаев
Предложение о создании комиссии одобрили 103 депутата. Комиссия проведет соответствующие работы в течение 1 месяца.
Генеральная прокуратура 25 ноября 2016 года возбудила уголовное дело по факту возобновления адвокатской лицензии Алексею Елисееву по признакам статьи 304, часть 4 Уголовного кодекса КР (злоупотребление должностным положением).
Согласно справке специалиста экспертно-криминалистического отдела ГКНБ КР, подписи А.Елисеева в заявлениях о приостановлении и возобновлении действия лицензии поддельные. В приказе министерства юстиции от 28 июня 2010 года о возобновлении лицензии А.Елисееву стоит подпись и.о. министра Аиды Саляновой.
А.Салянова заявила, что вопрос курировала Жылдыз Мамбеталиева (тогда замминистра юстиции), которая сказала, что законных оснований для отказа нет.
В свою очередь Ж.Мамбеталиева заявила, что ответственность за подписанный приказ принимает министр, потому что он принимает окончательное решение.

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