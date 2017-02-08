В составе комитетов ЖК снова произошли изменения

8 февраля 2017, 17:56 Комментарии

В составе комитетов Жогорку Кенеша снова произошли изменения.

Согласно решению Жогорку Кенеша:

- депутат Умбеталы Кыдыралиев ("Республика - Ата-Журт") выведен из состава Комитета ЖК по международным делам, обороне и безопасности и включен в состав Комитета ЖК по ТЭК и недропользованию;

- депутаты Алтынбек Сулайманов ("Бир Бол") выведен из состава Комитета ЖК по бюджету и финансам и включен в состав Комитета ЖК по конституционному законодательству, госустройству, судебно-правовым вопросам и регламенту ЖК;

- депутат Музаффар Исаков из Комитета ЖК по конституционному законодательству, госустройству, судебно-правовым вопросам и регламенту ЖК перешел в состав Комитета ЖК по ТЭК и недропользованию;

- депутат Аалы Карашев включен в состав Комитета ЖК по конституционному законодательству, госустройству, судебно-правовым вопросам и регламенту ЖК.