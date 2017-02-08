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Нурбек Изабеков: "Количество желающих заниматься женской борьбой выросло на 100%"Нурбек Изабеков: "Количество желающих заниматься женской борьбой выросло на 100%"В парламенте создана депутатская комиссия по уголовному делу в отношении А.СаляновойВ парламенте создана депутатская комиссия по уголовному делу в отношении А.Саляновой

В составе комитетов ЖК снова произошли изменения

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-408887-ru.html

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8 февраля 2017, 17:56       Комментарии

В составе комитетов Жогорку Кенеша снова произошли изменения.
Согласно решению Жогорку Кенеша:
- депутат Умбеталы Кыдыралиев ("Республика - Ата-Журт") выведен из состава Комитета ЖК по международным делам, обороне и безопасности и включен в состав Комитета ЖК по ТЭК и недропользованию;
- депутаты Алтынбек Сулайманов ("Бир Бол") выведен из состава Комитета ЖК по бюджету и финансам и включен в состав Комитета ЖК по конституционному законодательству, госустройству, судебно-правовым вопросам и регламенту ЖК;
- депутат Музаффар Исаков из Комитета ЖК по конституционному законодательству, госустройству, судебно-правовым вопросам и регламенту ЖК перешел в состав Комитета ЖК по ТЭК и недропользованию;
- депутат Аалы Карашев включен в состав Комитета ЖК по конституционному законодательству, госустройству, судебно-правовым вопросам и регламенту ЖК.

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