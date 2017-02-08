День 8 Февраля: Виновника в афере с участком Макса найти легко

8 февраля 2017, 17:58 Комментарии

История с участком земли на Скрябина, 45-45А в центре Бишкека площадью 1,28 гектара является стандартной, на ее примере можно увидетьразграбление имущества Бакиевых. Слом, грабеж награбленного стали квинтэссенцией политической элиты. В 1997 году участок постановлением органов местной власти передали ОсОО "Сергек", учредителем которого был "Кыргызтелеком". Затем в дело вступает Максим Бакиев - в 2007 году "Глобал Эдвертайзинг" (учредитель Марат Ахматов) покупает нежилое помещение и перепродает "ЭлитДомСтрой" (учредители Ульяна Пак и ЗАО "Первая строительная компания").

7 апреля принесло великий передел. Участок Макса благополучно переживает декрет Временного правительства, и национализация обходит его стороной. Однако в рамках трех уголовных дел в отношении Максима Бакиева и его приближенных на участок трижды наложен арест.

За "бесхозную" собственность Макса началась война. В апреле 2013 года начальник отдела внутренних расследований Генпрокуратуры Каныбек Турдумамбетов рассказывал газете "Дело№...", что после 2010 года за участок вцепились сын депутата парламента Туратбека Мадылбекова Эльдар Мадылбеков и гендиректор "Глобал Эдвертайзинг".

В итоге все решилось в 2014 году - судья межрайонного суда Бишкека Жыргалбек Нурунбетов 25 июня 2014 года своим решением признал добровольное расторжение договора о купле-продаже от 2007 года между "Глобал Эдвертайзинг" и "ЭлитДомСтрой" и своим определением снял арест по двум уголовным делам. Третий арест был снят еще в июне 2011 года на основании определения Октябрьского районного суда Бишкека от 26 мая 2011 года.

После этого участок впал в спячку, и только 25 августа 2016 года Бишкекская прокуратура пишет в Бишкекский ГРС об отказе "Глобал Эдвертайзинг" в регистрации смены собственника из-за кассационного представления на решение и определение Бишкекского межрайонного суда от 25 июня 2014 года.

По словам первого заместителя директора Бишкекского госрегистра Мелиса Кыдарматова, определение Бишкекского межрайонного суда от 25 июня 2014 года госрегистр получил 15 декабря 2016 года, и 19 декабря ГРС регистрирует право собственности за "Глобал Эдвертайзинг". В тот же день ГРС регистрирует куплю-продажу участка между "Глобал Эдвертайзинг" и Эльдаром Туратбековым.

Куда быстрей в Бишкекский госрегистр пришло определение Бишкекского горсуда от 2 ноября 2016 года о приостановлении решения межрайонного суда от 25 июня 2014 года - определение пришло с рекордной скоростью - 29 декабря 2016 года. Но было уже поздно...

Напрашивается явно выраженная схема "прокуратуры - суды - ГРС". Словом, какая еще собственность Макса Бакиева лежит в спячке, неизвестно. Документы стали совершенно секретными, и поэтому депутатской комиссии по фактам исчезновения национализированной и конфискованной собственности так и не удалось получить копию решения и определения судьи Нурунбетова от 25 июня 2014 года...

Найдут ли виновника и накажут? Конечно, потому что сделать это легко. Кто несет решение и определение межрайонного суда, находящегося на Токтогула - Молодая Гвардия, в здание Бишкекского городского управления по землеустройству и регистрации прав на недвижимое имущество, находящееся на проспекте Мира, 29 месяцев и 20 дней? Кто несет решение Бишкекского городского суда, находящегося на Орозбекова, 37, в здание Бишкекского городского управления по землеустройству и регистрации прав на недвижимое имущество, находящееся на проспекте Мира, 56 дней? Так медленно ходит в Кыргызстане только почтальон, значит, во всем виноват почтальон!

Министр внутренней безопасности США Джон Келли предложил новый способ безопасности для своей страны - иностранные граждане, подающие заявления на получение визы, должны будут предоставлять пароли от их аккаунтов в социальных сетях.

По его логике, работник Госдепа должен залезть на страницу соискателя визы и посмотреть, не состоит ли он в закрытой группе террористов. Большей удачей будет, если американцы найдут фотографии соискателя под пальмами Сирии с автоматом Калашникова в руке, а на заднем фоне висит черный флаг ИГИЛ.

Скорее всего, на новой администрации сказывается напряжение между президентом Трампом и спецслужбами - последние просто из-за вредности не сообщили новой администрации о проекте PRISM, который позволяет перехватывать все сообщения в Интернете и на телефонах в мире. В этой программе принимают участие Microsoft (Hotmail), Google (Gmail), Yahoo!, Facebook, YouTube, Skype, AOL, Apple и другие, которые предоставляют спецслужбам прямой доступ к своим серверам.

Но передавать пароли в руки неизвестного человека рискованно - агент может написать непристойности женщинам или послать всех подальше от твоего имени.