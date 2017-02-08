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Алмазбек Атамбаев выразил соболезнования главе Афганистана в связи с жертвами результате схода лавинАлмазбек Атамбаев выразил соболезнования главе Афганистана в связи с жертвами результате схода лавинСитуация вокруг дороги Балыкчы - Корумду: денег нет, но вы там держитесьСитуация вокруг дороги Балыкчы - Корумду: денег нет, но вы там держитесь

Алмазбек Атамбаев выразил соболезнования президенту Афганистана в связи с жертвами результате схода лавин

Источник:
http://knews.kg/2017/02/almazb...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-408885-ru.html

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8 февраля 2017, 17:53       Комментарии

Президент Алмазбек Атамбаев выразил соболезнования президенту Афганистана Ашрафу Гани в связи с многочисленными жертвами и разрушениями в результате схода лавин и природных катаклизмов в различных провинциях страны, сообщает пресс-служба президента.
Глава государства передал слова сочувствия и поддержки родственникам и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим.
Напомним, спровоцированные обильными снегопадами лавины в Афганистане унесли жизни по меньшей мере 119 человек за последние дни. По меньшей мере 89 человек получили ранения и 190 домов разрушены в результате схождения лавин. Эти цифры будут расти по мере проведения спасательных работ.
Также в провинции Нуристан, недалеко от пакистанской границы, две деревни были погребены в снегу. Спасательные команды до сих пор извлекают тела 48 погибших.

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