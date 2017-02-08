Сегодня: Салянова и законность, наследие Сариева, "Дордой" идет дальше

8 февраля 2017, 17:30 Комментарии

60 неких юристов подписались под обращением не возбуждать уголовное дело против Саляновой. Об этом сообщил адвокат бывшего генпрокурора Улан Джумаков. По факту такие действия являются прямым давлением на органы правосудия и это является нарушением как закона, так и Конституции Кыргызстана. И что за персонажи подмахнули филькину грамоту, тоже невозможно разобрать, так как полный список подписантов не приводится.

Что будет, если завтра такой документ составят 600 грамотных юристов с большим авторитетом и имеющим за плечами богатую практику? Если они заявят, что Салянову нужно посадить за то, что она незаконно продлила лицензию приближенному Максима Бакиева – Алексею Елисееву. Вот так и получается, что теперь отдельные господа смешивают вопросы спасения собственной шкуры уже не только с политикой, но и системой осуществления правосудия. Пришло время делать все по закону, а не устраивать базар с дешевыми постановочными спектаклями на публику.

Горкенеш Кара-Балты будет распущен. Второй раз местный парламент не смог собрать кворум, чтобы избрать мэра. Сессию проигнорировали депутаты фракций "ЭлАман", "Ак Шумкар" и "Кыргызстан". Саботаж имел форму намеренного протеста, таким образом, часть народных избранников выразила свой протест по поводу выдвижения на пост мэра Кара-Балты Данияра Шабданова. Он руководит городом достаточно давно, и деятельностью чиновников крайне недовольна существенная часть местного населения. Несколько раз карабалтинцы выходили на митинги.

Конечно, пока непонятно во что эта ситуация выльется, так как в политике чудеса случаются разные. Однако по закону горкенеш Кара-Балты должен быть распущен, а ЦИКу придется определяться с датой внеочередных выборов местных депутатов. Поэтому избрание мэра города откладывается на неопределенный срок, причем те, кто выдвигались сейчас, больше не имеют права выставлять свои кандидатуры.

Сариевское наследие. Депутаты призвали премьера изыскать деньги, чтобы выдать зарплаты рабочим, занятым на строительстве дороги Балыкчы - Корумду. Сейчас из-за хронических задержек с выплатами образовалась трехмесячная задолженность, все работы на объекте остановлены. Трудовому коллективу, оставшемуся на голодном пайке, ничего не остается кроме как митинговать.

Критика правительства в парламенте неожиданно быстро дала результат. Министерство транспорта и дорог сообщило, что планирует в ближайшее время ликвидировать задолженность. Точная дата, правда, пока не называется. Однако всем теперь понятно - если чиновники не выполнят данное ими обещание оперативно, опять начнутся митинги недовольных рабочих, а депутаты наверняка поднимут вопрос о персональной ответственности отдельных должностных лиц.

Прогулялся по городу с самодельным пистолетом. Накануне вечером сотрудниками патрульной милиции неподалеку от железнодорожного вокзала в Бишкеке был задержан подозрительный гражданин. Он вел себя странно, и когда его попросили предъявить документы, он явно занервничал. Под верхней одеждой неизвестный прятал оружие. "У мужчины под курткой нашли самoдельный пистолет, который приспособлен под стрельбу 16-миллиметровыми патронами", - сообщила пресс-служба МВД.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 241 "Незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств" УК КР. Задержанный водворен в ИВС. Проводится расследование.

Торговцы смертью. В Джалал-Абадской области за сутки пресечена деятельность двух наркодельцов. В общей сложности правоохранители изъяли почти 12 кг наркотиков. Это более 10 килограммов марихуаны и свыше килограмма гашиша. Сообщение о серьезном улове распространила пресс-служба МВД.

Первый подозреваемый в причастности к незаконному обороту наркотиков был арестован в Токтогульском районе, а другого наркодилера взяли в Базар-Коргоне. По выявленным фактам возбуждено уголовное дело по статье 246 УК КР. Задержанные водворены в изолятор временного содержания. Начато следствие.

Футбольный клуб "Дордой" продолжает борьбу за Кубок AFC. В ответном матче против туркменского "Балкана" на поле соперника наша команда одержала победу со счетом 2:1. После боевой ничьей между этими клубами в Оше, зафиксированной неделей ранее, бишкекский "Дордой" по сумме двух матчей добился положительного для себя результата и продолжает борьбу за второй по значимости клубный трофей Азии.

В последнем квалификационном раунде розыгрыша Кубка AFC соперником нашей команды будет таджикский "Хосилот". Победители в этой паре будут также определяться по сумме двух встреч. Первая игра состоится в Бишкеке 21 февраля, ответный матч пройдет в Таджикистане, он намечен на 28 февраля.