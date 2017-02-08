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В Узбекистане чиновников научат вежливости

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/v-uzbekis...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-408881-ru.html

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8 февраля 2017, 17:37       Комментарии

Ташкент, 8 февраля /Толонбай Курбанов – Кабар/. В Узбекистане уже в этом году начнется реализация комплекса мер по обучению местных чиновников этичному поведению, сообщают сегодня местные СМИ.
Все министерства и ведомства страны должны до 1 июля 2017 года разработать планы мероприятий по разъяснению среди своих работников норм и требований правил этики.
Генпрокуратура, Минюст и Минтруд до второй половины будущего года должны обеспечить проведение мониторинга соблюдения правил этического поведения чиновниками, а также подготовить предложения по совершенствованию законодательства и правоприменительной практики в этой сфере.
Хамство и неспособность узбекских чиновников работать с населением стали одной из самых часто упоминаемых проблем в виртуальной приемной президента Узбекистана Шавката Мирзиёева. Люди жаловались главе государства на постоянные очереди, мздоимство, затягивание решения вопросов и откровенное хамство. Именно поэтому 2017 год был объявлен в Узбекистане Годом диалога с народом и интересов человека.

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