Алмазбек Атамбаев выразил соболезнования главе Афганистана в связи с жертвами результате схода лавин

8 февраля 2017, 17:54 Комментарии

Бишкек, 8 февраля /Кабар/. Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев выразил соболезнования Президенту Исламской Республики Афганистан Ашрафу Гани в связи с многочисленными жертвами и разрушениями в результате схода лавин и природных катаклизмов в различных провинциях Афганистана. Об этом сообщает отдел информационной политики аппарата Президента КР.

Глава государства передал слова сочувствия и поддержки родственникам и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим.