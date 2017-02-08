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Депутаты интересуются, подпишет ли спикер законопроект, если парламент преодолеет возражение президента

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-408879-ru.html

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8 февраля 2017, 17:10       Комментарии

Депутат Алтынбек Сулайманов ("Бир Бол") интересуется, подпишет ли спикер Жогорку Кенеша Чыныбай Турсунбеков законопроект, исключающий пенсию по возрасту из совокупного дохода семьи, если депутаты преодолеют возражение президента. Ранее заместитель министра труда и социального развития Лунара Мамытова сообщила, что президент направил возражение по данному проекту закона, поскольку поступило отрицательное заключение к проекту закона от правительства.
Депутат Кенжебек Бокоев ("Республика - Ата-Журт") призвал коллег поддержать проект закона и преодолеть возражение президента.
"Президент не против концепции проекта закона. Нельзя просто его очернять. Из-за того, что правительство дает отрицательное заключение и потому что в бюджете нет денег, пришло такое возражение. Но давайте преодолеем возражение и пропишем, что эти поправки вступают в силу с 1 января 2018 года", - предложил он.
Его поддержал депутат А.Сулайманов. "Мы можем преодолеть возражение президента 81 голосом. Но вопрос в другом. Подпишите ли вы законопроект, если мы преодолеем это возражение?" - спросил он спикера Ч.Турсунбекова.
"Все будет в рамках закона", - ответил Ч.Турсунбеков.
"Ну если по закону, то вы должны подписать. Но готовы ли вы?" - спросил А.Сулайманов.
Депутат Торобай Зулпукаров (СДПК) сообщил, что если парламент преодолеет возражение президента, то правительство подаст в суд на ЖК. "В статье 83 пункт 3 Конституции четко написано, что должен быть найден источник финансирования по любому проекту закона. А на эти цели в бюджете 2017 года средства не предусмотрены", - сказал он.

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