ЖК рассматривает возражение президента к законопроекту о поощрении лиц, сообщивших о коррупционных преступлениях

8 февраля 2017, 17:23 Комментарии

Президент Алмазбек Атамбаеввернул в парламент с возражением проект закона о поощрении лиц, сообщивших о коррупционных преступлениях. Как сообщил заместитель министра юстиции Махаматжан Иминов на заседании парламента 8 февраля, президент поддерживает концепцию проекта, но в связи с тем, что у правительства были замечания и предложения, в том числе с бюджетным финансированием, президент наложил вето и преложил образовать согласительную группу для доработки.

Депутаты согласились на создание согласительной группы.