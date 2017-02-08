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ЖК рассматривает возражение президента к законопроекту о поощрении лиц, сообщивших о коррупционных преступлениях

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-408878-ru.html

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8 февраля 2017, 17:23       Комментарии

Президент Алмазбек Атамбаеввернул в парламент с возражением проект закона о поощрении лиц, сообщивших о коррупционных преступлениях. Как сообщил заместитель министра юстиции Махаматжан Иминов на заседании парламента 8 февраля, президент поддерживает концепцию проекта, но в связи с тем, что у правительства были замечания и предложения, в том числе с бюджетным финансированием, президент наложил вето и преложил образовать согласительную группу для доработки.
Депутаты согласились на создание согласительной группы.

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