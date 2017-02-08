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В Кыргызстане разработают программу по борьбе с торговлей людьми

Источник:
http://knews.kg/2017/02/v-kyrg...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-408877-ru.html

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8 февраля 2017, 17:21       Комментарии

Управление ООН по наркотикам и преступности (УНП ООН) совместно с Государственной службой миграции КР провели третье заседание межведомственной рабочей группы по разработке проекта программы правительства по борьбе с торговлей людьми на 2017-2020 годы, сообщает пресс-служба ведомства.
Во время встречи участники ознакомились с результатами работы предыдущих двух заседаний рабочей группы, ознакомились с анализом исполнения программы правительства КР по борьбе с торговлей людьми на 2013-2016 годы, который был проведен при техническом и экспертом содействии УНП ООН, и выработали конкретные рекомендации для разработки новой программы на 2017-2020 годы.
"Члены рабочей группы советуют провести функциональный анализ деятельности уполномоченных государственных органов по противодействию торговле людьми в целях определения функций по борьбе с торговлей людьми в положениях министерств и ведомств, ответственных за реализацию Закона Кыргызской Республики "О предупреждении и борьбе с торговлей людьми" и соответствующих постановлений правительства. Участники рабочей группы провели работу в малых группах, в которых разработали количественные и качественные индикаторы мониторинга выполнения и обсуждения финансовых потребностей по противодействию торговле людьми", – говорится в сообщении.
Презентация наработок, проекта программы правительства, а также Национального плана действий по борьбе с торговлей людьми планируется провести в конце этой недели.

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