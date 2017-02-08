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Экстренное совещание в Агентстве по гидрометеорологии. Погода неустойчивая

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/355067_ek...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-408876-ru.html

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8 февраля 2017, 17:01       Комментарии

Сегодня, 8 февраля, в Агентстве по гидрометеорологии при МЧС КР прошло экстренное совещание, где специалисты обсудили прогноз погоды за февраль.
Отдел метеорологических прогнозов проинформировал, что 8-9 февраля в связи с выпавшими осадками в горных районах и на автодорогах сохраняется сход снежных лавин.
В свою очередь специалисты отдела гидрологических прогнозов предоставили справку о количестве выпавших осадков в январе. Учитывая сложившую ситуацию в накоплении осадков, по предварительному прогнозу, водность рек республики на вегетационный период 2017 года ожидается в пределах и выше нормы. Процесс накопления сезонного снега в горах будет продолжаться до начала апреля.
В ходе совещания принято решение усилить работу по вынужденному спуску снежных лавин с применением артиллерийских расчетов на некоторых опасных участках республики специалистам отдела противолавинной безопасности.
С 9 по 15 февраля по республике ожидается неустойчивая погода. Температура воздуха существенно не изменится. Директор агентства Зарылбек Итибаев поручил специалистам своевременно оповещать министерства и ведомства о малейших изменениях погоды по республике.

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