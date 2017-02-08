Экстренное совещание в Агентстве по гидрометеорологии. Погода неустойчивая

8 февраля 2017, 17:01 Комментарии

Сегодня, 8 февраля, в Агентстве по гидрометеорологии при МЧС КР прошло экстренное совещание, где специалисты обсудили прогноз погоды за февраль.

Отдел метеорологических прогнозов проинформировал, что 8-9 февраля в связи с выпавшими осадками в горных районах и на автодорогах сохраняется сход снежных лавин.

В свою очередь специалисты отдела гидрологических прогнозов предоставили справку о количестве выпавших осадков в январе. Учитывая сложившую ситуацию в накоплении осадков, по предварительному прогнозу, водность рек республики на вегетационный период 2017 года ожидается в пределах и выше нормы. Процесс накопления сезонного снега в горах будет продолжаться до начала апреля.

В ходе совещания принято решение усилить работу по вынужденному спуску снежных лавин с применением артиллерийских расчетов на некоторых опасных участках республики специалистам отдела противолавинной безопасности.

С 9 по 15 февраля по республике ожидается неустойчивая погода. Температура воздуха существенно не изменится. Директор агентства Зарылбек Итибаев поручил специалистам своевременно оповещать министерства и ведомства о малейших изменениях погоды по республике.