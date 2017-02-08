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Ситуация с избранием мэра Кара-Балты не является показателем всей страны – Торобай Зулпукаров

Источник:
http://kabar.kg/news/situatcii...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-408875-ru.html

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8 февраля 2017, 17:11       Комментарии

Бишкек, 8 февраля /Мехриниса Сулайманова - Кабар/. Из-за проблем с избранием мэра Кара-Балты нельзя говорить, что ситуация коалиции большинства в местных кенешах аналогичная по всей стране. Об этом агентству "Кабар" сообщил депутат Торобай Зулпукаров.
Отметим, что в СМИ появилось сообщение о том, что в регионах депутаты местных кенешей отказываются поддерживать кандидатов в мэры от коалиции большинства. Речь идет о выборах мэра Кара-Балты. Депутаты коалиции меньшинства не приходят на голосование, таким образом, высказывая свой протест, выборы отменяются из-за отсутствия кворума. В связи с этим отдельные средства массовой информации делают вывод, что позиции партий власти в регионах падают.
По словам Т.Зулпукарова, по сравнению с выборами в местные кенеши 2012-2013 годов, в 2017 году ситуация у партии большинства намного лучше.
"У СДПК есть сдвиги по количеству депутатов в кенешах и числу выдвинутых нами на посты руководителей. Поэтому не стоит оценивать деятельность партии по одному городу. Мне кажется, здесь больше затронут вопрос политики. Так как СДПК является сильной партией, то у нее много оппонентов, желающих падения рейтинга политобъединения. И в связи с тем, что в стране свобода слова, то отдельные СМИ распространяют иногда неверную информацию", - отметил он.
Также парламентарий сообщил о том, что Социал-демократическая партия Кыргызстана на сегодня является самой сильной партией.
"СДПК выдвинула премьер-министра и спикера. Кроме того, президент КР выдвинут этой партией и избран на пост главы государства", - добавил Торобай Зулпукаров.

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