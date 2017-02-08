Онлайн магазин Бишкек
Доллар США: 69.4288 (+0.0017) 
Евро: 74.1118 (-0.5258) 
Золото: 39.73 $/гр (+0.15) 
Серебро: 0.00 $/гр    
Погода сейчас
ясно +2°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Посол КР в Корее встретился с известными артистами из КыргызстанаПосол КР в Корее встретился с известными артистами из КыргызстанаСитуация с избранием мэра Кара-Балты не является показателем всей страны – Торобай ЗулпукаровСитуация с избранием мэра Кара-Балты не является показателем всей страны – Торобай Зулпукаров

Б.Отунбаев встретился с новым послом Республики Бенин в РФ

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/b.otunbae...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-408874-ru.html

Похожие новости

Посол КР в Корее встретился с известными артистами из Кыргызстана

Предложение о досрочном роспуске некоторых горкенешей будет внесено на рассмотрение президента после 22 февраля, - ЦИК

"Портрет дипломата": Как хорошо посол И.Жунусов говорит на турецком и чем отличается работа посла от творчества (интервью)

Беременную сотрудницу КГМА отблагодарили за работу в морге после авиакрушения

За 2016 год республиканский бюджет в части ресурсов выполнен на 94,8% - Касымалиев

8 февраля 2017, 17:14       Комментарии

Бишкек, 8 февраля /Кабар/. Состоялась встреча Посла КР в РФ Б.Отунбаева с новым ЧПП Республики Бенин в РФ Р.К.Суноном. Об этом сообщает пресс-служба МИД КР.
7 февраля 2017 года в Посольстве КР в РФ состоялась встреча Чрезвычайного и Полномочного Посла Кыргызской Республики в Российской Федерации Б.И.Отунбаева с новым Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Бенин в Российской Федерации Р.К.Суноном.
В ходе встречи состоялся обмен мнениями о состоянии и перспективах кыргызско-бенинских отношений. Стороны условились прилагать активные усилия к содержательному наполнению двусторонних взаимоотношений и укреплению сотрудничества между Кыргызстаном и Бенином в рамках органов и программ системы ООН.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум