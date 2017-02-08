Б.Отунбаев встретился с новым послом Республики Бенин в РФ

8 февраля 2017, 17:14 Комментарии

Бишкек, 8 февраля /Кабар/. Состоялась встреча Посла КР в РФ Б.Отунбаева с новым ЧПП Республики Бенин в РФ Р.К.Суноном. Об этом сообщает пресс-служба МИД КР.

7 февраля 2017 года в Посольстве КР в РФ состоялась встреча Чрезвычайного и Полномочного Посла Кыргызской Республики в Российской Федерации Б.И.Отунбаева с новым Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Бенин в Российской Федерации Р.К.Суноном.

В ходе встречи состоялся обмен мнениями о состоянии и перспективах кыргызско-бенинских отношений. Стороны условились прилагать активные усилия к содержательному наполнению двусторонних взаимоотношений и укреплению сотрудничества между Кыргызстаном и Бенином в рамках органов и программ системы ООН.