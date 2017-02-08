Посол КР в Корее встретился с известными артистами из Кыргызстана

8 февраля 2017, 17:16 Комментарии

Бишкек, 8 февраля /Кабар/. В Посольстве Кыргызской Республики в Республике Корея состоялась встреча ЧПП А. Бешимова с известными артистами из Кыргызстана. Об этом сообщает пресс-служба МИД КР.

В Посольстве Кыргызской Республики в Республике Корея 3 февраля 2017 года состоялась встреча Чрезвычайного и Полномочного Посла Кыргызской Республики в Республике Корея Аскара Бешимова с известными артистами из Кыргызстана Нурланом Наcип и Асель Кадырбековой.

В ходе встречи Посол Бешимов выразил благодарность артистам за их участие в концерте, который состоялся 29 января 2017 года в Сеуле и был приурочен к празднованию Нового года по лунному календарю, а также 25-летнему юбилею установления дипломатических отношений между Кыргызской Республикой и Республикой Корея.

Артисты из Кыргызстана в свою очередь выразили благодарность активистам диаспоры кыргызстанцев в Корее и Посольству за приглашение и возможность посетить Корею и выступить для соотечественников.