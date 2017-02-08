Депутаты о политической ситуации: Идет нормальный процесс, шторма на горизонте нет. Мнения

8 февраля 2017, 16:39 Комментарии

В Жогорку Кенеше вторую неделю идут разговоры об отставке правительства и отзыве спикера Чыныбая Турсунбекова. В понедельник, 6 февраля, спикер и лидер фракции "Республика - Ата-Журт" Омурбек Бабанов заявили о решении вопроса.

Однако, АКИpress решил узнать, как на самом деле обстоят дела в текущей политической ситуации.

Депутат Бакирдин Субанбеков ("Бир Бол") считает, после вступления в ЕАЭС для Кыргызстана ничего хорошего нет. "Депутаты выступили очень правильно, критика правительства была обоснованной. Тем более наступает весна, полевые работы впереди... За короткий срок положение поправят или нет, я не знаю. Сомневаюсь. Отправлять в отставку - тоже не выход. Неудобно. Мы каждый год отправляем, за 25 лет столько правительств поменялось, это стало привычным для нас. Я думаю, им можно дать возможность, если только они стараются для народа", - сказал он.

Относительно критики в адрес спикера, он сообщил, что у каждого есть недостатки. "Просто надо было строго предупредить Чыныбая Акуновича о недостатках его работы. Бабанов, наверное, погорячился. Спикеру тоже надо дать возможность", - сказал парламентарий.

Отвечая на вопрос о том, смогут ли Аалы Карашев (СДПК) и Икрамжан Илмиянов, который скоро должен прийти в парламент, усилить работу фракции и в целом ЖК, Б.Субанбеков предположил: "Просто очередь пришла. Это партийный список. Одни уходят, другие приходят. У нас тоже Чолпон Джакупова ушла, пришел Торокулов. Среди депутатов разные слухи могут ходить. Их цели могут быть разными".

По словам Торобая Зулпукарова (СДПК), сейчас вопрос о смене спикера не стоит.

"Икрам Илмиянов придет по своей очереди, если захочет. У нас строгий жесткий список. Если один уходит или занимает пост на госслужбе, приходит другой. У Илмиянова есть право прийти в Жогорку Кенеш. Это не надо превращать в политику. Каждый кандидат перед выборами дает обещания народу и, когда становится депутатом, старается выполнить данные обещания", - сказал он о возможном прибытии в парламент своего сопартийца.

Относительно высказываний некоторых коллег о том, что во фракции есть разногласия, депутат отметил: "СДПК не делится и не будет делиться в будущем. Как вы знаете, в V созыве у нас было 26 депутатов, у одного - Исмаила Исакова - было свое отличающееся от других мнение. Остальные 25 придерживались одного мнения. Сейчас нас 38. Мнения могут быть разные, но никто не делится на группы. Если такое будет, их можно будет считать врагами партии. У партии и фракции СДПК есть оппоненты, которые желают раскола и распространяют в СМИ различную информацию".

В свою очередь Мирлан Жеенчороев ("Республика - Ата-Журт") рассказал, что лидер фракции объяснил свою позицию о работе спикера, после они приняли решение в пользу стабильной работы. "В политике нужно находить компромиссы, он был найден. Недопонимание, которое возникло, исчерпано", - добавил парламентарий.

"Икрам Илмиянов находится в списке депутатов и, если изъявит желание, будет работать как депутат Жогорку Кенеша. Для какой цели? Возможно, для тех целей, которые он обещал своим избирателям. Я не могу предполагать, о чем человек думает. Но люди голосовали за список, он там есть, партия посчитала его достойным быть депутатом, поэтому он придет", - отметил он.

Лидер "Онугуу-Прогресс" Бакыт Торобаев сказал, что каждая фракция может поднимать вопрос отзыва спикера. "Я думаю, это дисциплинирует спикера. Парламент - орган, где происходит дискуссия, полемика, где должно быть напряжение, где должны быть услышаны голоса народа. Это нормальное явление. Если напряжение уйдет из парламента, оно может перейти на улицу. Поэтому всегда должны быть споры. То, что Ч.Турсунбеков и О.Бабанов подружились, их право. Посмотрим, какие будут события дальше", - отметил депутат.

Он добавил, что его фракция также рассматривала вопрос о работе спикера, но не пришла к единому мнению. "Кто-то говорил, что он ущемляет права депутатов, мало времени дает для выступления, кто-то говорил, что он более демократичный. Разные мнения были, поэтому решение мы не приняли", - сообщил Б.Торобаев.

Относительно рокировки в СДПК он предположил, что во фракции будет корректировка или переформатирование. "Это делается, возможно, для дисциплинирования, может быть, будут другие стратегические планы", - добавил депутат.

В свою очередь Алмамбет Шыкмаматов ("Ата Мекен") отметил, что Ч.Турсунбеков достаточно гибкий и мягкий человек. "Он сгладил непростую ситуацию и нашел ключ сердцу и пылу Бабанова, и, наверное, подключил самого президента. Только он мог повлиять на Бабанова, что даже рискуя собственной репутацией, отказался от столь амбициозной заявки", - высказал он мнение.

Относительно работы правительства он сказал, что ее нужно оценивать по пяти критериям: исполнение бюджета, рост ВВП, инфляция, соотношение экспорта к импорту, рабочие места.

"Сегодня у нас плачевная ситуация. По всем критериям можно ставить "двоечку". Чтобы вынести вопрос на палату, необходимо 40 голосов депутатов. Коалиция поддерживает своего премьера-министра, поэтому сложно собрать эти голоса. Если бы "Республика - Ата-Журт" была бы с нами солидарна, нам удалось бы внести вопрос в повестку дня. Сейчас "РАЖ" за то, чтобы премьер не уходил до определенного времени.

Наша позиция о том, что правительство должно уйти в отставку, нормально явление, политический процесс. Не надо делать из этого трагедию. Не надо обвинять нас в попытке дестабилизации ситуации. Невооруженным глазом видно, что правительство очень вяло работает.

Вопрос отставки правительство - серьезный сигнал, не критика ради критики. Для них это точка отсчета, сейчас они должны работать, засучив рукава. Чтобы доказать, что мы не правы, кабмин должен показать это на деле, а не в публикациях в СМИ. Если они смогут это сделать, мы готовы снять перед ними шляпу. Но думаю, как бы они ни имитировали, положение не поправят. Наших сторонников, которые начнут думать, что правительство должно уйти в отставку, будет все больше и больше. Депутаты будут ориентироваться на настроение общества и улицы. Они обязаны будут предпринять меры", - сказал депутат.