А.Атамбаев направил возражение в ЖК по поправкам, которые исключают пенсию по возрасту из совокупного дохода семьи

8 февраля 2017, 16:47 Комментарии

Президент Алмазбек Атамбаевнаправил возражение в Жогорку Кенеш по поправкам, которые исключают пенсию по возрасту из совокупного дохода семьи. Об этом стало известно 8 февраля на заседании парламента. Возражение президента в ЖК представила заместитель министра труда и социального развития Лунара Мамытова. Она отметила, что основная причина возражения - необходимость финансирования из средств республиканского бюджета.

"Когда проект закона только был предложен сообщалось, что расходы из госбюджета потребуется 3,5 млрд сомов. После была создана согласительная группа. Они разработали новый проект и расходы из бюджета были снижены до 1,8 млрд сомов. Эта сумма и является причиной возражения. Наше министерство поддерживаем концепцию проекта закона", - сказала она.

Депутат Кенжебек Бокоев ("Республика - Ата-Журт") выразил мнение, что нужно вновь создать согласительную группу по законопроекту.

"Каждый раз, когда мы ездим в регионы, поднимается этот вопрос. Много случаев, когда многодетные семьи не могут получить пособия, потому что живут с бабушками и дедушками, которые получают пенсию. Есть, конечно, шустрые, которые прописываются в пустых домах и таким образом получают пособия, но как же быть с остальными. Мне кажется, до возражения есть еще другой вариант решения вопроса - создать согласительную группу", - сказал он.

Депутат Зиядин Жамалдинов ("Онугуу-Прогресс") выразил поддержку предложению К.Бокоева. "Просто согласиться с возражением не решение проблемы. Нужно снова создать согласительную группу, ведь концепция проекта правильная. Это нужный законопроект", - сказал он.

В ответ представитель президента в парламента Молдакун Абдылдаев сообщил, что вариант с созданием согласительной группы уже был пройден. "Когда закон был принят ЖК в 2015 году и пришел на подписание к президенту, было направлено возражение из-за отрицательного заключения правительства к проекту. Была создана согласительная группа, расходы из госбюджета были снижены, но от правительства снова пришло отрицательное заключение что и стало вновь основанием для возражения", - сказал он.

"В возражении, которое пришло от главы государства, нет предложения создать согласительную группу. Есть предложение отклонить законопроект. Мы считаем, что нет необходимости в создании согласительной группы", - добавил М.Абдылдаев.