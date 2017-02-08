Премьер-министр: Задача СЭЗ — привлечь инвестиции и расширить экспортный потенциал страны

8 февраля 2017, 16:37 Комментарии

Основной задачей свободных экономических зон является привлечение иностранных инвестиций и расширение экспортного потенциала страны, — заявил премьер-министр Сооронбай Жээнбеков 8 февраля, на рабочем совещании по вопросам деятельности Свободной экономической зоны "Бишкек".

На совещании обсуждены вопросы применения таможенных и налоговых режимов в свободных экономических зонах страны и деятельности свободных экономических зон страны, в том числе и в рамках интеграции в Евразийский экономический союз.

"Сооронбай Жээнбеков ознакомился с деятельностью ряда промышленных объектов, расположенных на территории СЭЗ "Бишкек", занимающихся производством пластиковой продукции, упаковки, металлических профилей, утеплителей, светодиодных ламп и батарей первичных элементов и их частей. Также он ознакомился с работой Единой автоматизированной информационной системы на СЭЗ "Бишкек" по принципу "Единого окна", на которой осуществляется таможенное и налоговое оформление по импорту и экспорту продукции и осмотрел выставку продукции, производимую субъектами СЭЗ "Бишкек"", – говорится в сообщении.

Генеральный директор СЭЗ "Бишкек" Дуйшен Ирсалиев сообщил, что на территории СЭЗ осуществляет хозяйственную деятельность 381 субъект из более 20 стран мира. Из них 40% субъектов со 100% иностранным участием, 25% со смешанной формой участия и 35% субъектов со 100% участием местных инвесторов.

"За последние два года отчисления, произведенные в государственный бюджет страны составили свыше 1,5 млрд сомов.

На СЭЗ "Бишкек" в 2016 году зарегистрировано 17 новых субъектов и в ближайшие два года прогнозируется дополнительное создание до 1000 рабочих мест. За 2016 год инвестировано более 500 млн сомов и произведено продукции с территории СЭЗ "Бишкек" на сумму более 5 млрд 679 млн сомов, из них экспорт составляет около 2 млрд сомов. В ближайшие годы мы планируем увеличить сумму инвестиций до 5 млрд сомов", – отметил Дуйшен Ирсалиев.

1 of 14