Швейцарский путешественник: "Кыргызстан − Жемчужина Азии"

Швейцарский путешественник Яцек Олексински (Jacek Oleksinski) после посещения Кыргызстана написал о своих впечатлениях в блоге, где называет страну жемчужиной Азии. Свой рассказ он иллюстрировал фотографиями, сделанными во время его поездки, а в описании обычных для кыргызстанцев явлений, он выражает неподдельный интерес к экзотике.

Кыргызстан, где это и почему кому-то может захотеться туда поехать? Кстати, это не опасное место?

Центральная Азия всегда очаровывала меня. История этих народов пережила тяжелую жизнь, различные войны, завоевания и оккупации иностранными державами. Я решил посетить этот район после того как прочитал несколько книг о путешествиях Марко Поло вдоль Шелкового пути.

В решении посетить Кыргызстан было два основных момента – это красивая природа и моя лень в получении визы. Для оформления документов для всех остальных стран этого региона требуется трудоемкий процесс, так как никто из них не имеет посольства в моей стране. Это означает, что мне пришлось бы отправить свой паспорт в другую страну и надеяться, что он вернется. Также получение визы в эти страны дорогостоящий процесс.

Кыргызстан был исключением, так авиабилеты были забронированы, путеводители прочитаны, одежда упакована, а датчик камеры был очищен. Для провозки препаратов я использовал сайт под названием Indy-Guide, где можно найти тонны полезной информации для планирования ваших путешествий.

После 12-часового полета самолет приземлился в аэропорту постсоветского типа Манас в Бишкеке. Забронированное такси меня ждало у хостела, где я провел первую ночь. Во время поездки по городу, я действительно почувствовал большое расстояние от дома. Было большое ощущение, что 2 недели приключений лежали перед тобой.

На следующий день я пошел на автовокзал, чтобы отправиться в путешествие наиболее популярным видом транспорта в Центральной Азии – маршруткой. Они работают по фиксированному маршруту, но никакого графика нет, отправляются, как только заполнятся.

Каракол

Первым пунктом назначения был город Каракол в северо-восточной части страны, недалеко от Китая. Район славится большими возможностями для походов в горы Тянь-Шаня. Я решил сделать короткие экскурсии в районе Джети-Огуз, ущелья известного своими красными каменными образованиями называемые.

1 of 4 Во время своих путешествий Марко Поло побывал на многих скотских базарах, и они все еще существуют по всей Центральной Азии. Самый известный из них находится в Кашгаре в Китае, но в Кыргызстане их также много, один из которых воскресный рынок в Караколе. Люди со всей области приводят свой скот для продажи в утренние часы. Я провел утро, прогуливаясь вдоль рынка и фотографируя торговцев. Я даже предложил за одну овцу €50.

1 of 6 Сон-Кол

Следующая остановка была на озере Сон-Кол. Многие утверждают, что это самое известное место в Кыргызстане. Каждое лето люди берут скот из деревень, спускаются к озеру, где животные могут пастись, а люди вернуться к своему историческому образу жизни. Это было захватывающе: спать в юрте, слышать по утрам животных, есть вкусную домашнюю еду и даже попробовать кумыс. Чувствовался сильный вкус кислоты, для многих это не "чашка чая", но определенно его нужно попробовать, если представится такая возможность. Мое любимое блюдо было оромо, которое можно было бы охарактеризовать как лазанью, приготовленную в кастрюле под паром кипящей воды. Вкусно! Эта местность очень красивая, безусловно, люди приезжающие в Кыргызстан, должны посетить ее. Надеюсь мои фотографии помогут доказать это, но вы действительно должны испытать это лично, чтобы понять это величие.

1 of 5 Арсланбоб

Посетив северные районы страны, я отправился на юг. Здесь более мягкий климат, кроме этого в таких городах как Арсланбоб, Джалал-Абад и Ош много узбекского населения. После распада Советского Союза были обозначены новые границы и приграничные города имеют различный этнический состав. Село Арсланбоб с преимущественно узбекским населением прекрасный пример этого.

1 of 5 В Арсланбобе люди более консервативные, это видно по тому, как они одеваются и как обращаются к тебе. Тем не менее, люди были дружелюбные, как всегда. Местная семья семья пригласила меня на домашний отдых в большом красивом доме. К сожалению, наша комната была чуть ниже чердака. Каждую ночь, когда гасили свет, мы слышали как бегают крысы. К счастью, никто из них не отравил наш визит, но спать нам пришлось с открытыми глазами.

Ош

Следующий пункт назначения – город Ош, располагающийся на известном Шелковом пути. Центральный рынок является напоминанием о старой торговле, которая проходила там в течение тысяч лет. Конечно, сегодня там нет так много шелка, в основном китайская одежда, предметы домашнего обихода, которые импортируются в эту область.

1 of 8 Рынок предлагает возможность купить все, что вам необходимо. Некоторые продукты и кафе в этом районе были лучшими за все время моего визита. Большой поток означает, что пища всегда свежая и быстро продается. Это был восхитительный опыт.

M41 – знаменитый Памирский тракт, который начинается в Оше и проходит до Душанбе. Это должно было быть эпичное приключение, к сожалению, у меня не было возможности проделать весь путь, я выбрал более короткую экскурсию в Алайском районе. Дорога на маршрутке из Оша заняла около трех часов, мы проезжали через горный ландшафт и не было скучно ни одной минуты. Повсюду были фантастические перспективы с юртами, овцами и маленькими деревеньками, разбросанными вокруг пейзажа.

Сары Могол и Алайский регион

Конечный пункт назначения был село Сары-Могол, находящийся в 70 км от границы Кыргызстана. Старый автомобиль Опель, которому должно быть не менее 20 лет подобрал нас перед гостевым домом. Это был тернистый путь, но водитель был горд, улыбаясь он говорил: "Хороший немецкий автомобиль". Через 30 минут мы прибыли к юрте, расположенной на небольшом озере.

1 of 4 Во второй половине дня я отправился на главную достопримечательность этого района – пик Ленина на высоте 7 тысяч 134 м. Это считается одним из простых семитысячников, но чтобы подняться, нужно приложить значительные усилия. Большинство людей пытаются дойти до вершины в августе, когда часть снега тает.

1 of 5 Подводя итог двух недель путешествия, я вспомнил людей, детей и взрослых, которые всегда помогают выходить из затруднений. Если вы любите природу, вам определенно нужно провести много времени в Кыргызстане. Не верьте всему, что говорится в новостях, пользуясь полезной информацией, вы будете в порядке. Доверьтесь мне!