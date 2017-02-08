Онлайн магазин Бишкек
Доллар США: 69.4288 (+0.0017) 
Евро: 74.1118 (-0.5258) 
Золото: 39.58 $/гр (+0.3) 
Серебро: 0.57 $/гр    
Погода сейчас
облачно с прояснениями +3°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Информацию о повышении тарифов за свет прокомментировало правительство КРИнформацию о повышении тарифов за свет прокомментировало правительство КРДепутаты о политической ситуации: Идет нормальный процесс, шторма на горизонте нет. МненияДепутаты о политической ситуации: Идет нормальный процесс, шторма на горизонте нет. Мнения

Депутаты заинтересовались владельцами таможенных терминалов в Кыргызстане

Источник:
http://www.vb.kg/doc/355065_de...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-408867-ru.html

Похожие новости

Посол КР в Корее встретился с известными артистами из Кыргызстана

Швейцарский путешественник: "Кыргызстан − Жемчужина Азии"

Депутаты о политической ситуации: Идет нормальный процесс, шторма на горизонте нет. Мнения

В прошлом году году в Кыргызстане произошло более 6 тыс. случаев отключения электроэнергии

В 2016 году распредкомпании Кыргызстана превысили расходы по статье "Фонд оплаты труда"

8 февраля 2017, 16:46       Комментарии

Депутаты заинтересовались владельцами таможенных терминалов в Кыргызстане. Отметим, сегодня, 8 февраля, на заседании Жогорку Кенеша обсуждают проект закона о таможенном регулировании в республике.
В частности, депутат Алтынбек Сулайманов задал вопрос: если таможенные терминалы в Кыргызстане частные, то кто из депутатов, ранее работавшие в таможенной службе, владеет ими.
"Вот у вас есть собственные терминалы?" - обратился он к главе Государственной таможенной службы Азамату Сулайманову.
Тот заверил, что у него нет своих терминалов.
Депутат снова спросил, есть ли у экс-руководителя ГТС и главы Российско-Кыргызского фонда развития Кубанычбека Кулматова собственные терминалы.
Глава ГТС ответил, что не имеет информации о том, кто является владельцем терминалов и не интересовался, есть ли среди них таможенники.
В итоге депутаты потребовали данные о владельцах таможенных терминалов, и чтобы исключить слухи вокруг этого вопроса, опубликовать их на сайте ГТС.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум