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Погранслужба: Сержант на заставе "Чаткал" умер, не приходя в сознание

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/355066_po...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-408866-ru.html

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8 февраля 2017, 16:49       Комментарии

На пограничной заставе "Чаткал" умер сержант контрактной службы. Об этом сегодня, 8 февраля, "ВБ" сообщили в правоохранительных органах.
По их данным, военнослужащий умер накануне, 7 февраля, во время службы.
В свою очередь в пресс-службе ГПС "ВБ" подтвердили данную информацию. Уточняется, что 26-летний старший сержант И.Т. в тот день почувствовал недомогание. Когда фельдшер села Ак-Таш осмотрел его, то выявил повышенное давление и пытался реанимировать, снизив давление до нормы.
"Военнослужащего в срочном порядке доставили в местную больницу в селе Каныш-Кыя. Там он через несколько часов впал в кому и умер, не приходя в сознание. Диагноз военнослужащему не был поставлен. Родственники отказались от проведения судебно-медицинской экспертизы, претензий к ГПС КР не имеют", - пояснили в ГПС.

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