Погранслужба: Сержант на заставе "Чаткал" умер, не приходя в сознание

8 февраля 2017, 16:49 Комментарии

На пограничной заставе "Чаткал" умер сержант контрактной службы. Об этом сегодня, 8 февраля, "ВБ" сообщили в правоохранительных органах.

По их данным, военнослужащий умер накануне, 7 февраля, во время службы.

В свою очередь в пресс-службе ГПС "ВБ" подтвердили данную информацию. Уточняется, что 26-летний старший сержант И.Т. в тот день почувствовал недомогание. Когда фельдшер села Ак-Таш осмотрел его, то выявил повышенное давление и пытался реанимировать, снизив давление до нормы.

"Военнослужащего в срочном порядке доставили в местную больницу в селе Каныш-Кыя. Там он через несколько часов впал в кому и умер, не приходя в сознание. Диагноз военнослужащему не был поставлен. Родственники отказались от проведения судебно-медицинской экспертизы, претензий к ГПС КР не имеют", - пояснили в ГПС.