Заявление майора Т.Аланова о несправедливом освобождении от занимаемой должности не соответствует действительности – ГПС

8 февраля 2017, 16:08 Комментарии

Бишкек, 8 февраля /Кабар/. Заявление военнослужащего ГПС КР майора Талгата Аланова о несправедливом освобождении от занимаемой должности не соответствует действительности. Об этом сообщили в отделе по связям с общественностью и СМИ Государственной пограничной службы.

По их информации, майор Талгат Аланов с ноября 2016 г. занимал должность начальника контрольно-пропускного пункта (КПП) "Актилек-автодорожный". 23 января 2017 г. майор Т. Аланов был выведен в распоряжение Управления кадров ГПС КР по итогам служебного расследования, проведенного по заявлению гражданского лица, пересекавшего кыргызско-казахстанскую государственную границу.

Так, согласно материалам служебного расследования 17 декабря 2016 г. пограничный наряд под командованием майора Т. Аланова воспрепятствовал пропуску груза, следовавшего из Казахстана в Кыргызстан через КПП "Актилек-автодорожный", ссылаясь на отсутствие справки от налоговой инспекции. При этом, по словам заявителя, сам Т. Аланов давал указание подчиненным военнослужащим не пропускать машины заявителя.

За беспрепятственный провоз груза через госграницу пограничники – подчиненные Т.Аланова потребовали от лица, сопровождавшего груз, вознаграждение якобы для передачи майору Т.Аланову. В материалах расследования имеются аудиозаписи, которые доказывают неправомерность действий пограничного наряда и получение взятки.

В период проведения служебного расследования в соответствии с Положением о порядке прохождения военной службы по контракту (пребывание в запасе) офицерским составом и прапорщиками в ВС, других воинских формированиях и государственных органах КР, в которых законом предусмотрена военная служба, майор Т. Аланов был выведен в распоряжение управления кадров ГПС КР.

Материалы данного служебного расследования были переданы в Военную прокуратуру КР.