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С.Жээнбеков: "Основной задачей СЭЗ является привлечение иностранных инвестиций и расширение экспортного потенциала страны"

 

Фотографии: kabar.kg

         

Источник:
http://kabar.kg/news/s.zheenbe...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-408864-ru.html

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8 февраля 2017, 16:23       Комментарии

Бишкек, 8 февраля /Кабар/. Основной задачей свободных экономических зон является привлечение иностранных инвестиций и расширение экспортного потенциала страны, заявил Премьер-министр Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков сегодня, 8 февраля, на рабочем совещании по вопросам деятельности Свободной экономической зоны "Бишкек".
Как сообщили в пресс-службе правительства, на совещании обсуждены вопросы применения таможенных и налоговых режимов в свободных экономических зонах страны и деятельности свободных экономических зон страны, в том числе и в рамках интеграции в Евразийский экономический союз.
Руководителям дирекций СЭЗ в регионах страны, как подчеркнул Премьер-министр, необходимо в тесном контакте с органами местного самоуправления вести эффективную работу по увеличению количества субъектов на их территории и улучшению инфраструктуры.
"На сегодняшний день многие иностранные инвесторы заинтересованы во вхождении на местный рынок и осуществлению своей деятельности в свободных экономических зонах страны. Со своей стороны мы должны создать для них все необходимые условия", - подчеркнул Сооронбай Жээнбеков и добавил, что со стороны соответствующих государственных органов будет оказана вся необходимая поддержка и содействие.
Как он отметил, в рамках членства в Евразийском экономическом союзе, усиливается конкуренция и создаются новые возможности для расширения экономического потенциала предприятий. В этой связи важна инициативность и прозрачность ведения своей деятельности руководителями дирекций СЭЗ.
"У вас есть все необходимые условия и возможности для дальнейшего развития. Вам необходимо выработать качественную и эффективную модель работы по расширению потенциала свободных экономических зон", - отметил Глава Правительства.
Глава Правительства Сооронбай Жээнбеков ознакомился с деятельностью ряда промышленных объектов, расположенных на территории СЭЗ "Бишкек", занимающихся производством пластиковой продукции, упаковки, металлических профилей, утеплителей, светодиодных ламп и батарей первичных элементов и их частей. Также Глава Правительства ознакомился с работой Единой автоматизированной информационной системы на СЭЗ "Бишкек" по принципу "Единого окна", на которой осуществляется таможенное и налоговое оформление по импорту и экспорту продукции и осмотрел выставку продукции, производимую субъектами СЭЗ "Бишкек".
Генеральный директор СЭЗ "Бишкек" Дуйшен Ирсалиев сообщил, что на территории СЭЗ осуществляет хозяйственную деятельность 381 субъект из более чем 20 стран мира. Из них 40% субъектов со 100% иностранным участием, 25% со смешанной формой участия и 35% субъектов со 100% участием местных инвесторов.
За последние два года отчисления, произведённые в государственный бюджет страны составили свыше 1,5 млрд. сом.
На СЭЗ "Бишкек" в 2016 году было зарегистрировано 17 новых субъектов и в ближайшие два года прогнозируется дополнительное создание до 1000 рабочих мест.
"За 2016 год инвестировано более 500 млн. сом и произведено продукции с территории СЭЗ "Бишкек" на сумму более 5 млрд. 679 млн. сом, из них экспорт составляет около 2 млрд. сом. В ближайшие годы мы планируем увеличить сумму инвестиций до 5 млрд. сом", - отметил Дуйшен Ирсалиев.
Как он подчеркнул, основными получателями экспортируемой продукции являются как страны ЕАЭС, так и страны ближнего и дальнего зарубежья (Германия, Польша, США, Узбекистан, КНР, Таджикистан, Латвия, Индия и др.)

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