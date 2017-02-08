В Бишкеке обсудили процесс передачи функций управления грантами Глобального фонда в борьбе со СПИДом, туберкулезом и малярией Минздраву

8 февраля 2017, 16:47 Комментарии

Бишкек, 8 февраля /Кабар/. Министр здравоохранения Талантбек Батыралиев встретился с менеджером портфолио Глобального фонда для борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией Улдисом Митенбергсом. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

На встрече обсуждались вопросы перехода функций Основного получателя грантов Глобального фонда Министерству здравоохранения и подписание Кыргызской Республикой Рамочного соглашения. Процесс согласования проекта постановления правительства КР "об одобрении Рамочного соглашения" продолжается.

Министр выразил готовность оказать поддержку процессу перехода функций управления грантами Глобального фонда и содействовать подписанию Рамочного соглашения между Глобальным фондам для борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией. По результатам совещания с участием заинтересованных министерств и Правительства КР процесс согласования будет завершен в короткие сроки.

В ходе встречи Глобальный фонд запросил информацию о вкладе Кыргызской Республики в текущем гранте (2016-2017 гг.) в рамках со-финансирования. Заявка на новый грант Глобального фонда должна быть представлена Кыргызстаном до 20 марта, процесс подготовки заявки начат. Министерство здравоохранения предоставит официальное письмо с информацией об объеме со-финансирования программ по борьбе с ВИЧ-инфекцией и туберкулезом со стороны государства.

Подготовлен пакет документов по реформированию Станового координационного комитета (СКК) в форме интеграции СКК в Координационный совет по общественному здравоохранению в правительство КР.