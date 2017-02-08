Милиционеры отрапортовали о раскрытии кражи ведра с молоком

8 февраля 2017, 16:36 Комментарии

БИШКЕК, 8 фев - Sputnik. Милиционеры задержали мужчину, подозреваемого в краже ведра с молоком, сообщила пресс-служба ГУВД Чуйской области.

Сообщение о краже поступило от 25-летней жительницы села Дмитриевка 6 февраля. Она сообщила, что у нее со двора украли ведро с 10 литрами молока.

Сотрудники милиции по горячим следам раскрыли это преступление. 36-летний подозреваемый задержан, ведется следствие, сообщили в пресс-службе ГУВД.

О нормах закона, предусматривающих наказания за мелкие правонарушения, которые будут содержаться в Кодексе о проступках, читайте в материале Sputnik Кыргызстан>>