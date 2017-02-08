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Милиционеры отрапортовали о раскрытии кражи ведра с молоком

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/society/...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-408862-ru.html

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Задержанных милиционеров отпустили — дело об избиении парня возле кафе

8 февраля 2017, 16:36       Комментарии

БИШКЕК, 8 фев - Sputnik. Милиционеры задержали мужчину, подозреваемого в краже ведра с молоком, сообщила пресс-служба ГУВД Чуйской области.
Сообщение о краже поступило от 25-летней жительницы села Дмитриевка 6 февраля. Она сообщила, что у нее со двора украли ведро с 10 литрами молока.
Сотрудники милиции по горячим следам раскрыли это преступление. 36-летний подозреваемый задержан, ведется следствие, сообщили в пресс-службе ГУВД.
О нормах закона, предусматривающих наказания за мелкие правонарушения, которые будут содержаться в Кодексе о проступках, читайте в материале Sputnik Кыргызстан>>

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